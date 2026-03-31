Elanga SveziaGetty Images
Qualificazioni Mondiali, risultati e marcatori delle finali playoff: qualificate Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Bosnia

Oltre la Bosnia, anche Turchia, Svezia e Repubblica Ceca ottengono il pass per il Mondiale in Usa, Canada e Messico. Niente da fare per Kosovo, Polonia, Danimarca e per gli Azzurri.

  • BOSNIA-ERZEGOVINA-ITALIA 2-1 (dcr)

    Marcatori: 15' Kean (I), 80' Tabakovic (B)

  • KOSOVO-TURCHIA 0-1

    Marcatori: 53’ Akturkoglu (T)

  • REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 3-2 dcr

    Marcatori: 3' Sulc (R), 72’ Andersen (D), 100’ Kreicj (R), 111’ Hogh (D)

  • SVEZIA-POLONIA 3-2

    Marcatori: 19’ Elanga (S), 33’ Zalewski (P), 44’ Lagerbielke (S), 55’ Swiderski (P), 88' Gyokeres (S)

