Qualificazioni Mondiali, risultati e marcatori delle finali playoff: qualificate Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Bosnia
BOSNIA-ERZEGOVINA-ITALIA 2-1 (dcr)
Marcatori: 15' Kean (I), 80' Tabakovic (B)
KOSOVO-TURCHIA 0-1
Marcatori: 53’ Akturkoglu (T)
REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 3-2 dcr
Marcatori: 3' Sulc (R), 72’ Andersen (D), 100’ Kreicj (R), 111’ Hogh (D)
SVEZIA-POLONIA 3-2
Marcatori: 19’ Elanga (S), 33’ Zalewski (P), 44’ Lagerbielke (S), 55’ Swiderski (P), 88' Gyokeres (S)
