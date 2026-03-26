Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-WC-2026-UEFA-DEN-MKD-QUALIFIERAFP
GOAL

Qualificazione mondiali, risultati e marcatori delle semifinali playoff: qualificate Danimarca, Turchia e Kosovo

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Cechia vs Irlanda
Turchia vs Romania
Danimarca vs Macedonia del Nord
Slovacchia vs Kosovo
Ucraina vs Svezia
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Polonia vs Albania
Eliminate Ucraina e Albania tra le altre, approdano in finale Danimarca, Turchia, Kosovo. Niente da fare per Romania e Macedonia del Nord.

Pubblicità


  • TURCHIA-ROMANIA 1-0

    Marcatori: 53' Kadioglu

    • Pubblicità

  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

    Marcatori: 56' Tonali, 80' Kean

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GALLES-BOSNIA 3-4 dcr

    Marcatori: 51' D. James (G), 86' Dzeko (B)

  • DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD 4-0

    Marcatori: 49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 75' Norgaard

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • POLONIA-ALBANIA 2-1

    Marcatori: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 71' Zielinski (P)

  • REPUBBLICA CECA-IRLANDA 2-2 (6-5 dcr)

    Marcatori: 19' rig. Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' Schick (R), 86' Krejci (R)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SLOVACCHIA-KOSOVO 3-4

    Marcatori: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 94' Strelec (S)

  • UCRAINA-SVEZIA 1-3

    Marcatori: 6', 51' e 73' rig. Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U)

  • Pubblicità
    Pubblicità