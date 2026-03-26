Qualificazione mondiali, risultati e marcatori delle semifinali playoff: qualificate Danimarca, Turchia e Kosovo
TURCHIA-ROMANIA 1-0
Marcatori: 53' Kadioglu
ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0
Marcatori: 56' Tonali, 80' Kean
GALLES-BOSNIA 3-4 dcr
Marcatori: 51' D. James (G), 86' Dzeko (B)
DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD 4-0
Marcatori: 49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 75' Norgaard
POLONIA-ALBANIA 2-1
Marcatori: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 71' Zielinski (P)
REPUBBLICA CECA-IRLANDA 2-2 (6-5 dcr)
Marcatori: 19' rig. Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' Schick (R), 86' Krejci (R)
SLOVACCHIA-KOSOVO 3-4
Marcatori: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 94' Strelec (S)
UCRAINA-SVEZIA 1-3
Marcatori: 6', 51' e 73' rig. Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U)
