Pulisic dominante nonostante la febbre: entra e prende per mano il Milan, ora è in vetta alla classifica dei bomber

Serviva un successo per rispondere all'acuto del Napoli e i tre punti, effettivamente, sono stati portati a casa: serata dai due volti per un Milan che si riscopre dipendente dalla classe di Christian Pulisic.
In dubbio fino alle scorse ore a causa di uno stato febbrile, lo statunitense ha vinto nella corsa contro il tempo ed è riuscito a essere presente all'Olimpico Grande Torino, dove il suo ingresso ha fatto malissimo alla formazione di Baroni.
Un uno-due micidiale che ha permesso al Milan di tornare in vetta alla classifica in compagnia dei campioni d'Italia in carica: davvero niente male, considerando che Pulisic questa gara non avrebbe nemmeno dovuto giocarla.