Pulisic dominante nonostante la febbre: entra e prende per mano il Milan, ora è in vetta alla classifica dei bomber

Pulisic ha ricostruito le tappe della sua guarigione ai microfoni di 'Sky Sport', subito dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo di Torino-Milan.

"Due giorni fa ero davvero morto nel letto, già ieri e oggi però mi sentivo molto meglio. Sono felice di essere venuto e di aver aiutato la squadra.

Alta classifica? Finora per me è stato un po' strano, voglio trovare maggiore ritmo ma la squadra sta andando bene. Pensiamo a una gara alla volta e a fine stagione vedremo dove saremo arrivati.

Ieri neanche sapevo se potevo giocare, stamattina ho iniziato a sentirmi meglio. Il goal va bene ma la cosa più importante erano i tre punti".