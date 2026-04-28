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Dembele PSG Bayern Monaco Champions LeagueGetty Images
Michael Baldoin

PSG-Bayern Monaco 5-4, pagelle e tabellino: Dembélé e Kvaratskhelia da Pallone d'Oro, Olise e Luis Diaz fenomenali, ballano le difese

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco

Una delle partite più belle e spettacolari dell'intera stagione finisce con nove reti segnate: il PSG si aggiudica l'andata delle semifinali con un incredibile 5-4 nei confronti del Bayern Monaco e sogna la seconda finale di fila.

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In un calcio che sembra perdere sempre più attrattiva, tra Serie A sempre più tattica e spesso povera di emozioni, il primo atto delle semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco è una di quelle partite capaci di lasciare a bocca aperta e far innamorare tifosi in tutto il mondo.

Avvio super del Bayern Monaco, che dopo appena un quarto d’ora conquista un calcio di rigore per il contatto in area tra Pacho e Luis Díaz: dal dischetto Kane non sbaglia. I padroni di casa, però, non ci stanno e reagiscono subito. Prima Dembélé si divora un goal a tu per tu con Neuer, poi Kvaratskhelia firma la sua 14ª rete (che diventeranno presto 15) in Champions League con il suo solito destro sul palo lontano.

La rimonta viene completata dal colpo di testa di João Neves su calcio d’angolo battuto da Dembélé.

Le emozioni del primo tempo non finiscono qui: gli uomini di Kompany - oggi squalificato e quindi in tribuna - trovano il pareggio con un mancino potentissimo di Olise che batte Safonov. Ma non è finita: in pieno recupero Dembélé crossa e il pallone colpisce il braccio di Davies, con l’arbitro che assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Dembélé non sbaglia, battendo Neuer.

In avvio di ripresa nessuna delle due squadre sembra intenzionata ad accontentarsi, senza pensare alle conseguenze in vista del ritorno. Il PSG allunga in maniera devastante con un uno-due in due minuti: prima Kvaratskhelia, poi Dembélé, entrambi per la doppietta personale, per il momentaneo 5-2. Sembra il colpo del ko, ma il Bayern reagisce con orgoglio: Upamecano accorcia al 65’ di testa sugli sviluppi di palla inattiva, e Luis Díaz al 68’ firma una rete da fuoriclasse che riapre tutto. Non succede "incredibilmente" altro e l'andata termina con un rocambolesco 5-4 in favore dei parigini. L'accesso alla finale si giocherà tra una settimana, con i bavaresi che avranno il compito di ribaltare la rete di svantaggio.

  • PAGELLE PSG

    Il suo inizio di partita è quasi horror, con una ripartenza conclusa da un tiro goffo a tu per tu con Neuer, in quella che avrebbe potuto essere l’azione dell’1-1 momentaneo.

    Dembélé (voto 8.5) cambia totalmente ritmo nella seconda metà del primo tempo: prima l’assist su corner per Joao Neves, poi la gioia personale con il goal dal dischetto a recupero quasi scaduto. Nel secondo tempo firma la doppietta personale, una ciliegina su una torta praticamente perfetta.

    L’altra grande stella della serata è, come spesso accade, Kvaratskhelia (voto 8.5). L’ex Napoli, ormai ribattezzato anche a Parigi “Kvaradona”, è imprendibile: firma il pareggio nel momento più difficile dei suoi e poi apre la ripresa con una doppietta che vale l’allungo sul 4-2.

    Se l’attacco fa sognare, la difesa resta invece da rivedere. È vero che da entrambe le parti si concede poco alla fase difensiva, ma la mancanza di marcature preventive e la troppa distanza tra i reparti hanno favorito una gara spettacolare da vedere, ma molto aperta dietro.

    VOTI PSG (4-3-3): Safonov 5.5; Hakimi 6, Marquinhos 5, Pacho 5, Nuno Mendes 5 (84' Lucas Hernandez sv); Zaire-Emery 5.5 (64' Fabian Ruiz 6), Vitinha 6.5, Joao Neves 7; Doué 7 (70' Barcola 6), Dembélé 8.5, Kvaratskhelia 8.5 (84' Mayulu 6.5). All: Luis Enrique

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  • PAGELLE BAYERN MONACO

    In una serata in cui sono le goleade a farla da padrona, brilla anche l’attacco del Bayern Monaco. Olise (voto 8) dà la sensazione di poter entrare presto nella corsa al Pallone d’Oro, magari già da questa edizione, anche se molto dipenderà dai prossimi Mondiali. Dribbla, inventa, segna e crea costantemente pericoli: un vero incubo per la difesa parigina.

    Prestazione da sogno anche per Luis Díaz (voto 8), che oltre alla consueta qualità firma un goal straordinario: lancio al bacio di Kane (voto 7.5, a segno anche su rigore), stop di tacco al volo e destro a incrociare, con Safonov impotente.

    Inevitabilmente sotto accusa anche la difesa del Bayern Monaco, non tanto per singoli errori gravi, quanto per la costante sensazione di non riuscire né a fermare né a rallentare la manovra offensiva avversaria.

    VOTI BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 5.5; Stanisic 5, Tah 5, Upamecano 5.5, Davies 5 (46' Laimer 5.5); Pavlovic 5.5, Kimmich 6.5; Olise 8, Musiala 5 (79' Goretzka sv), Diaz 8; Kane 7.5. All: Kompany

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  • TABELLINO PSG-BAYERN MONACO 5-4

    Marcatori: 16' rig. Kane, 24' Kvaratshelia, 33' Joao Neves, 41' Olise, 45+5' Dembélé, 56' Kvaratshelia, 58' Dembélé, 65' Upamecano, 68' Luis Diaz

    PSG (4-3-3): Safonov 5.5; Hakimi 6, Marquinhos 5, Pacho 5, Nuno Mendes 5 (84' Lucas Hernandez sv); Zaire-Emery 5.5 (64' Fabian Ruiz 6), Vitinha 6.5, Joao Neves 7; Doué 7 (70' Barcola 6), Dembélé 8.5, Kvaratskhelia 8.5 (84' Mayulu 6.5). All: Luis Enrique

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 5.5; Stanisic 5, Tah 5, Upamecano 5.5, Davies 5 (46' Laimer 5.5); Pavlovic 5.5, Kimmich 6.5; Olise 8, Musiala 5 (79' Goretzka sv), Diaz 8; Kane 7.5. All: Kompany

    Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

    Ammoniti: 12' Marquinhos, 77' Fabian Ruiz, 80' Hakimi

    Espulsi: -

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