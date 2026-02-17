Comolli e Chiellini inibiti dopo le proteste contro La Penna in Inter-Juventus, la decisione del Giudice Sportivo: "Espressioni gravemente insultanti"

Come è noto, alla fine del primo di Inter-Juventus, si sono vissuti momenti di grande tensione.

A scatenare le ire dei dirigenti bianconeri era stata la decisione del direttore di gara La Penna di espellere al 42’ Pierre Kalulu (secondo giallo per lui) per un fallo dai danni di Alessandro Bastoni che poi le immagini hanno chiaramente rivelato non esserci.

Sulle scale che conducono negli spogliatoi di San Siro, il direttore di gara è stato accerchiato da elementi della panchina della Juventus, ma anche da dirigenti bianconeri quali appunto Comolli e Chiellini.

Il primo in particolare è parso tra i più agitati di tutti e, dopo aver urlato alcune frasi contro La Penna, è stato prima trattenuto e poi spinto con forza verso gli spogliatoi da Luciano Spalletti (anche lui ha protestato in maniera molto veemente).

Mentre questo accadeva, Giorgio Chiellini si è rivolto verso l’arbitro urlando a più riprese “Non esiste, non esiste!”, prima di essere spinto anche lui nel tunnel ancora da Luciano Spalletti.