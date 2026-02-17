Comolli e Chiellini inibiti dopo le proteste contro La Penna in Inter-Juventus, la decisione del Giudice Sportivo: "Espressioni gravemente insultanti"

E’ costato caro all’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, e al Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini, quanto accaduto al termine del primo di tempo della sfida valida per il venticinquesimo turno di campionato con l’Inter, che si è giocata lo scorso 14 febbraio a San Siro.
Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di inibire entrambi per i comportamenti tenuti all’entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi.
Come era prevedibile, mano dura soprattutto con il dirigente transalpino che, al momento dell’accaduto, era parso come uno dei più tesi ed agitati.
A rendere note le sue decisioni, è stato in consueto comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A.