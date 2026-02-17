Goal.com
Comolli Spalletti Inter JuventusX
Leonardo Gualano

Comolli e Chiellini inibiti dopo le proteste contro La Penna in Inter-Juventus, la decisione del Giudice Sportivo: "Espressioni gravemente insultanti"

Il Giudice Sportivo ha deciso di inibire Damien Comolli e Giorgio Chiellini per quanto accaduto al termine del primo tempo di Inter-Juventus.

E’ costato caro all’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, e al Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini, quanto accaduto al termine del primo di tempo della sfida valida per il venticinquesimo turno di campionato con l’Inter, che si è giocata lo scorso 14 febbraio a San Siro.

Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di inibire entrambi per i comportamenti tenuti all’entrata del tunnel che conduce negli spogliatoi.

Come era prevedibile, mano dura soprattutto con il dirigente transalpino che, al momento dell’accaduto, era parso come uno dei più tesi ed agitati. 

A rendere note le sue decisioni, è stato in consueto comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A.

  • COMOLLI INIBITO FINO AL 31 MARZO

    Così come deciso dal Giudice Sportivo, per Damien Comolli è scattata una inibizione fino al prossimo 31 marzo.

    Questo poiché, come si legge nel comunicato emesso dalla Lega Serie A, il dirigente ha tenuto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti dell’arbitro.

    A Comolli è stata anche comminata un’ammenda di 15mila euro.

    “INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00

    COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando talecomportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro”.

  • CHIELLINI INIBITO FINO AL 27 FEBBRAIO

    Più breve l’inibizione per Giorgio Chiellini che è stato punito per aver contestato in modo irriguardoso l’operato dell’arbitro.

    "INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

    CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente”.

  • CAOS AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO DI INTER-JUVE

    Come è noto, alla fine del primo di Inter-Juventus, si sono vissuti momenti di grande tensione.

    A scatenare le ire dei dirigenti bianconeri era stata la decisione del direttore di gara La Penna di espellere al 42’ Pierre Kalulu (secondo giallo per lui) per un fallo dai danni di Alessandro Bastoni che poi le immagini hanno chiaramente rivelato non esserci.

    Sulle scale che conducono negli spogliatoi di San Siro, il direttore di gara è stato accerchiato da elementi della panchina della Juventus, ma anche da dirigenti bianconeri quali appunto Comolli e Chiellini.

    Il primo in particolare è parso tra i più agitati di tutti e, dopo aver urlato alcune frasi contro La Penna, è stato prima trattenuto e poi spinto con forza verso gli spogliatoi da Luciano Spalletti (anche lui ha protestato in maniera molto veemente).

    Mentre questo accadeva, Giorgio Chiellini si è rivolto verso l’arbitro urlando a più riprese “Non esiste, non esiste!”, prima di essere spinto anche lui nel tunnel ancora da Luciano Spalletti.

  • SQUALIFICATO KALULU PER UN TURNO

    Come era ovviamente prevedibile, è scattata la squalifica anche per il difensore bianconero Pierre Kalulu.

    Dovrà fermarsi per un turno e salterà dunque la prossima sfida di campionato contro il Como in programma all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 21 febbraio, a causa della doppia ammonizione subita contro l’Inter.

    KALULU KYATENGWA 

    Pierre Kazaye Rommel (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

0