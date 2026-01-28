Goal.com
ACF Fiorentina v FC Dynamo Kyiv - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Problemi per la Fiorentina in vista del Napoli: Piccoli e Kean da valutare, le opzioni a disposizione di Vanoli

La Fiorentina cercherà nel prossimo turno di campionato punti salvezza sul durissimo campo del Napoli: Vanoli potrebbe essere costretto a rinunciare ai due suoi centravanti.

La partita con il Como di martedì sera ha lasciato in eredità alla Fiorentina non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Al 66’, infatti, Roberto Piccoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema di natura fisica.

Un contrattempo non da poco per Paolo Vanoli, considerando che la Fiorentina è attesa da un’ennesima sfida fondamentale di campionato sul durissimo campo del Napoli e che inoltre sono ancora da valutare le condizioni di Moise Kean.

La compagine gigliata, dunque, rischia di presentarsi al Maradona senza centravanti di ruolo.

  • L’INFORTUNIO DI PICCOLI

    Roberto Piccoli è stato costretto ad arrendersi al 66’ di Fiorentina-Como a causa di un problema muscolare.

    L’attaccante verrà sottoposto ad esami che definiranno meglio lo stato delle sue condizioni e l’entità del problema riportato; intanto, le prime voci parlano di un risentimento all’adduttore.

    La sua presenza al Maradona contro il Napoli è da considerarsi, al momento, quantomeno a rischio.

  • Kean FiorentinaGetty

    LE CONDIZIONI DI KEAN

    Il problema occorso a Piccoli, che proprio contro il Como aveva trovato la sua quarta rete stagionale complessiva con la maglia della Fiorentina, rischia di rivelarsi molto più pesante del previsto, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che ci sono ancora dei dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.

    L’ex Juve è alle prese da settimane con un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide di campionato contro Bologna e Cagliari, oltre a quella di Coppa Italia con il Como.

    Un problema che, prima di tali forfait, ne aveva fortemente limitato l’utilizzo, tanto che contro la Cremonese era entrato in campo negli ultimi cinque minuti e contro la Lazio ha giocato l’ultima mezz’ora del secondo tempo.

    Kean era poi tornato a giocare una partita per intero a metà gennaio contro il Milan, ma evidentemente in condizioni non perfette.

    Il suo recupero in vista del Napoli non è scontato, così come non è escluso che, nella migliore delle ipotesi, possa solo andare in panchina.

  • LA FIORENTINA NON HA ALTRI CENTRAVANTI

    La doppia assenza di Kean e Piccoli a Napoli costringerebbe Vanoli a cercare nuove soluzioni in attacco, visto che dopo la partenza di Edin Dzeko di fatto non avrebbe altri centravanti a disposizione.

    In quella posizione potrebbe agire Christian Kouamé, che però non sembra più rientrare nei progetti della Fiorentina ed anzi, negli ultimi giorni, si sono intensificate le voci di una sua possibile cessione a gennaio.

    Resta da capire se Vanoli vorrà contare sull’attaccante ivoriano, che sin qui in stagione ha totalizzato appena 25’ di gioco in campionato, oppure se deciderà di adattare qualche altro elemento.

  • Albert Gudmundsson FiorentinaGetty Images

    A NAPOLI COL ‘FALSO 9’?

    Qualora Kean e Piccoli non dovessero farcela e la soluzione Kouamé non venisse presa in considerazione, la Fiorentina a Napoli potrebbe schierarsi con un ‘falso 9’.

    Contro il Como, dopo l’infortunio dell’ex Cagliari, è stato adattato Gudmundsson in quella posizione di campo e tale scelta non ha sortito grandissimi effetti.

    Un’altra opzione potrebbe essere rappresentata da Fabbian, visto che si era già parlato di un suo possibile utilizzo da attaccante alla vigilia del Como, nel caso in cui Vanoli avesse optato per un turnover ancora più radicale.

    Proprio la sfida di Coppa Italia con i lariani ha consentito a Fazzini di rimettere minuti nelle gambe dopo una lunga assenza. Anche lui potrebbe essere adattato in un attacco chiamato a non dare punti di riferimento, ma tra infortuni e panchine varie non gioca una partita di campionato dallo scorso 9 novembre.

