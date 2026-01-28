Problemi per la Fiorentina in vista del Napoli: Piccoli e Kean da valutare, le opzioni a disposizione di Vanoli

Il problema occorso a Piccoli, che proprio contro il Como aveva trovato la sua quarta rete stagionale complessiva con la maglia della Fiorentina, rischia di rivelarsi molto più pesante del previsto, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che ci sono ancora dei dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.

L’ex Juve è alle prese da settimane con un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide di campionato contro Bologna e Cagliari, oltre a quella di Coppa Italia con il Como.

Un problema che, prima di tali forfait, ne aveva fortemente limitato l’utilizzo, tanto che contro la Cremonese era entrato in campo negli ultimi cinque minuti e contro la Lazio ha giocato l’ultima mezz’ora del secondo tempo.

Kean era poi tornato a giocare una partita per intero a metà gennaio contro il Milan, ma evidentemente in condizioni non perfette.

Il suo recupero in vista del Napoli non è scontato, così come non è escluso che, nella migliore delle ipotesi, possa solo andare in panchina.