Problemi per la Fiorentina in vista del Napoli: Piccoli e Kean da valutare, le opzioni a disposizione di Vanoli

La partita con il Como di martedì sera ha lasciato in eredità alla Fiorentina non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia.
Al 66’, infatti, Roberto Piccoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema di natura fisica.
Un contrattempo non da poco per Paolo Vanoli, considerando che la Fiorentina è attesa da un’ennesima sfida fondamentale di campionato sul durissimo campo del Napoli e che inoltre sono ancora da valutare le condizioni di Moise Kean.
La compagine gigliata, dunque, rischia di presentarsi al Maradona senza centravanti di ruolo.