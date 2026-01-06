Pubblicità
Loftus-Cheek MilanGetty Images
Leonardo Gualano

Problema fisico per Loftus-Cheek in allenamento: le sue condizioni in vista di Milan-Genoa

Ruben Loftus-Cheek ha riportato un problema di natura fisica nel corso di una sessione di allenamento: le condizioni in ottica Genoa.

Si giocherà a San Siro, dove il Milan ospiterà il Genoa, una delle partite più importanti del diciannovesimo turno di Serie A.

La sfida infatti metterà in palio punti pesanti sia per la lotta Scudetto che per la salvezza, con i rossoneri che cercheranno di allungare la loro lunghissima striscia positiva per tenere il passo delle primissime della classe.

In casa Milan, la marcia di avvicinamento al match è stata scandita anche da un problema fisico occorso a Loftus-Cheek: l’ex Chelsea sarà regolarmente a disposizione di Allegri?

  • UN PROBLEMA IN ALLENAMENTO

    Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Ruben Loftus-Cheek ha riportato un problema fisico nel corso dell’ultima seduta di allenamento.

    Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma il giocatore è stato comunque costretto a concludere in anticipo la sessione.

  • A DISPOSIZIONE PER IL GENOA?

    Come detto, le condizioni di Loftus-Cheek non destano particolari preoccupazioni, ma la sua presenza contro il Genoa potrebbe essere in dubbio.

    Il centrocampista verrà rivalutato nelle prossime ore.

  • PULISIC VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

    Loftus-Cheek era dato in ballottaggio con Pulisic (comunque in vantaggio) per una maglia da titolare a supporto di Rafa Leao in attacco.

    Questo problema fisico occorso all’ex Chelsea, potrebbe dunque aver definitivamente risolto quello che era uno dei dubbi in prossimità della sfida in programma giovedì 8 gennaio.

  • NKUNKU ANCORA A PARTE

    Se le condizioni di Loftus-Cheek sono da monitorare, potrebbe invece non essere della partita Christopher Nkunku.

    L’attaccante francese, che ha già saltato la precedente sfida con il Cagliari per i postumi di un problema alla caviglia, non si è ancora unito al gruppo ed è quanto meno da considerarsi a forte rischio per il Genoa. 

