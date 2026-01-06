Problema fisico per Loftus-Cheek in allenamento: le sue condizioni in vista di Milan-Genoa

Si giocherà a San Siro, dove il Milan ospiterà il Genoa, una delle partite più importanti del diciannovesimo turno di Serie A.
La sfida infatti metterà in palio punti pesanti sia per la lotta Scudetto che per la salvezza, con i rossoneri che cercheranno di allungare la loro lunghissima striscia positiva per tenere il passo delle primissime della classe.
In casa Milan, la marcia di avvicinamento al match è stata scandita anche da un problema fisico occorso a Loftus-Cheek: l’ex Chelsea sarà regolarmente a disposizione di Allegri?