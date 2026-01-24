Pubblicità
Orban Verona
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Verona-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Montipò, Perilli, Zaniolo, Atta e Davis

Il Verona ospita l’Udinese nel ventiduesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Saranno Verona ed Udinese a chiudere il quadro delle gare del ventiduesimo turno di Serie A.

Le due squadre si affronteranno infatti lunedì sera al Marc'Antonio Bentegodi nell’ultima delle sfide in programma.

Un posticipo che metterà in palio punti importanti per due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di tornare a fare risultato pieno. Gli scaligeri si presentano infatti all’appuntamento da penultima forza del torneo (a 14 punti come il Pisa ma con una partita in meno) e con la necessità di riavvicinarsi a quelle posizioni che valgono la salvezza, mentre i friulani cercheranno il riscatto dopo la recente sconfitta interna patita contro l’Inter. 

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Verona-Udinese.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Zanetti potrebbe rispolverare Montipò tra i pali, ma il ballottaggio è aperto. Sull’out di destra spazio a Lirola, con Bradaric che dovrebbe agire su quello opposto. In attacco uno tra Sarr (leggermente favorito nel ballottaggio) e Mosquera giocherà al fianco di Orban. Tante le assenze, da Bella-Kotchap a Frese.

    VERONA (3-4-3): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti. 

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic si affiderà ad un 3-5-2 nel quale Kristense, Kabasele e Solet comporranno il terzetto di difesa davanti ad Okoye. Chiavi del centrocampo affidate a Karlstrom, mentre in attacco ci sarà Atta al fianco di Davis. Ancora out Zaniolo. 

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic.

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Akpa-Akpro
    • Al-Musrati
    • Belghali
    • Bella-Kotchap
    • Frese
    • Suslov
    • Valentini

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Buska
    • Piotrowski
    • Zaniolo
