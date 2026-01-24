Probabili formazioni Verona-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Montipò, Perilli, Zaniolo, Atta e Davis

Saranno Verona ed Udinese a chiudere il quadro delle gare del ventiduesimo turno di Serie A.
Le due squadre si affronteranno infatti lunedì sera al Marc'Antonio Bentegodi nell’ultima delle sfide in programma.
Un posticipo che metterà in palio punti importanti per due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di tornare a fare risultato pieno. Gli scaligeri si presentano infatti all’appuntamento da penultima forza del torneo (a 14 punti come il Pisa ma con una partita in meno) e con la necessità di riavvicinarsi a quelle posizioni che valgono la salvezza, mentre i friulani cercheranno il riscatto dopo la recente sconfitta interna patita contro l’Inter.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Verona-Udinese.