Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Buksa, Zaniolo, Gudmundsson e Kean

Si chiuderà al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese ospiterà la Fiorentina il ventisettesimo turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno due squadre che stanno vivendo momenti di forma diversi. Se infatti i friulani nel torneo sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato la loro corsa (32 i punti sin qui totalizzati), i gigliati nelle ultime tre uscire hanno messo in cascina 7 punti che hanno reso un po’ più in discesa la strada che conduce alla salvezza (24 sin qui quelli complessivi).

Una sfida dunque importante, con la compagine di Paolo Vanoli chiamata a mettersi alle spalle la pessima prova sfornata nel ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagellonia, quando ha dilapidato il vantaggio di tre reti accumulato nel primo dei due confronti e si è dovuta spingere fino ai supplementari per prolungare il suo cammino europeo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Fiorentina.