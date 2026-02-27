Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Albert Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Buksa, Zaniolo, Gudmundsson e Kean

L’Udinese ospita la Fiorentina nel ventisettesimo turno di Serie A: le novità relative alle formazioni del match.

Pubblicità

Si chiuderà al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese ospiterà la Fiorentina il ventisettesimo turno di Serie A. 

Ad affrontarsi saranno due squadre che stanno vivendo momenti di forma diversi. Se infatti i friulani nel torneo sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato la loro corsa (32 i punti sin qui totalizzati), i gigliati nelle ultime tre uscire hanno messo in cascina 7 punti che hanno reso un po’ più in discesa la strada che conduce alla salvezza (24 sin qui quelli complessivi).

Una sfida dunque importante, con la compagine di Paolo Vanoli chiamata a mettersi alle spalle la pessima prova sfornata nel ritorno dei playoff di Conference League con lo Jagellonia, quando ha dilapidato il vantaggio di tre reti accumulato nel primo dei due confronti e si è dovuta spingere fino ai supplementari per prolungare il suo cammino europeo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Fiorentina.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic ripartirà da un 3-5-2 nel quale uno tra Ekkelenkamp e Piotrowski andrà a completare una linea di mediana che prevederà anche Ehizibue, Atta, Karlstrom e Zemura. In attacco l’ex Zaniolo è certo di una maglia da titolare, al suo fianco ci sarà uno tra Buksa e Davis. Out Solet in difesa. 

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli non potrà contare sullo squalificato Dodò, nel suo 4-3-3 dunque, a presidiare l’out di destra sarà Fortini, con Parisi confermato sulla fascia opposta. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, mentre in attacco Kean sarà il perno centrale di un tridente completato da Harrison e Gudmundsson. Out Solomon che ha riportato un problema muscolare in Conference League. 

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Kamara
    • Sava
    • Solet
    • Zanoli

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Gosens
    • Lamptey
    • Lezzerini
    • Solomon
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0