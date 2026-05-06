Probabili formazioni Torino-Sassuolo, chi gioca titolare? Le ultime news su Adams, Njie, Berardi e Pinamonti

La partita tra Torino e Sassuolo è una delle tre partite in co-esclusiva DAZN e Sky.

Il match in terra piemontese si può vedere non solo sull'app e il sito di DAZN, ma anche via Sky e NOW sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, rispettivamente i numero 202, 213 e 251.

Come la maggior parte delle partite di Serie A anche l'incontro di venerdì non è disponibile gratis e in chiaro per tutti.