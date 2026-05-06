Probabili formazioni Torino-Sassuolo, chi gioca titolare? Le ultime news su Adams, Njie, Berardi e Pinamonti

36esimo turno di Serie A. Il campionato 2025/2026 è ormai agli sgoccioli, ma gran parte delle squadre di Serie A lottano ancora per un obiettivo ben preciso. Tra queste c'è il Sassuolo, che a sorpresa può ancora raggiungere il settimo posto che potrebbe valere la Conference League, qualora l'Inter battesse la Lazio in finale di Coppa Italia sbloccando così il piazzamento 'inutile' qualora la vincitrice del torneo non fosse qualificata all'Europa tramite il campionato.
Nonostante l'Atalanta si ampiamente favorita per il raggiungimento del settimo posto, con la stessa Lazio avversaria più plausibile in virtù della distanza in classifica, anche Sassuolo e Bologna ci proveranno fino all'ultimo, con la 36esima giornata fondamentale in tal senso.
Il Sassuolo è di scena in casa del Torino, contestato nell'ultimo periodo per una posizione di classifica deludente e la possibilità di chiudere il campionato nella parte sinistra del campionato oramai sfumata.
Per Torino-Sassuolo i due allenatori, D'Aversa e Grosso, devono fare i conti con diversi infortunati, oltre al centrocampista dei neroverdi out per squalifica.