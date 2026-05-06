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Torino FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
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Probabili formazioni Torino-Sassuolo, chi gioca titolare? Le ultime news su Adams, Njie, Berardi e Pinamonti

Serie A
Torino vs Sassuolo
Torino
Sassuolo

Venerdì si apre il 36esimo e terzultimo turno di Serie A: il Torino ospita un Sassuolo con residue chances di ottenere il settimo posto e l'eventuale qualificazione alla Conference League.

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36esimo turno di Serie A. Il campionato 2025/2026 è ormai agli sgoccioli, ma gran parte delle squadre di Serie A lottano ancora per un obiettivo ben preciso. Tra queste c'è il Sassuolo, che a sorpresa può ancora raggiungere il settimo posto che potrebbe valere la Conference League, qualora l'Inter battesse la Lazio in finale di Coppa Italia sbloccando così il piazzamento 'inutile' qualora la vincitrice del torneo non fosse qualificata all'Europa tramite il campionato.

Nonostante l'Atalanta si ampiamente favorita per il raggiungimento del settimo posto, con la stessa Lazio avversaria più plausibile in virtù della distanza in classifica, anche Sassuolo e Bologna ci proveranno fino all'ultimo, con la 36esima giornata fondamentale in tal senso.

Il Sassuolo è di scena in casa del Torino, contestato nell'ultimo periodo per una posizione di classifica deludente e la possibilità di chiudere il campionato nella parte sinistra del campionato oramai sfumata.

Per Torino-Sassuolo i due allenatori, D'Aversa e Grosso, devono fare i conti con diversi infortunati, oltre al centrocampista dei neroverdi out per squalifica.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D’Aversa

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Ismajli, Nkounkou, Pedersen, Zapata

    Ballottaggi: Marianucci 55%-Maripan 45%, Casadei 55%-Prati 45%


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  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso

    Squalificati: Fadera | Indisponibili: Bakola, Berardi, Boloca, Candé, Idzes, Pieragnolo

    Ballottaggi: Turati 55%-Muric 45%, Volpato 55%-Fadera 45%

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  • GLI INDISPONIBILI DI TORINO-SASSUOLO

    TORINO

    Aboukhlal - Problema al ginocchio destro - Da valutare

    Adams - Interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra - Rientro metà maggio

    Anjorin - Trauma distorsivo-contusivo all'anca - Da valutare

    Ismajli - Interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra - Rientro metà maggio

    Pedersen - Problema alla schiena - Da valutare

    Zapata - Problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra - Rientro metà maggio

    SASSUOLO

    Bakola - Distorsione al ginocchio - Da valutare

    Berardi - Problema muscolare - Da valutare

    Boloca - Problema muscolare - Da valutare

    Candé - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - Stagione finita

    Idzes - Problema al piede - Da valutare

    Pieragnolo - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro maggio

  • DOVE VEDERE TORINO-SASSUOLO

    La partita tra Torino e Sassuolo è una delle tre partite in co-esclusiva DAZN e Sky.

    Il match in terra piemontese si può vedere non solo sull'app e il sito di DAZN, ma anche via Sky e NOW sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, rispettivamente i numero 202, 213 e 251.

    Come la maggior parte delle partite di Serie A anche l'incontro di venerdì non è disponibile gratis e in chiaro per tutti.

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