Probabili formazioni Torino-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Zapata, Kulenovic, Maldini e Isaksen

Reduce da due sconfitte consecutive che hanno reso più in salita il suo cammino in campionato, il Torino ospita la Lazio nel ventisettesimo turno di Serie A.
Una partita, quella che si giocherà all’Olimpico Grande Torino, che segna il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina granata, dopo l’esonero di Marco Baroni ufficializzato lo scorso 23 febbraio.
Il Torino cercherà quei punti necessari per allontanarsi dalle squadre in lotta per non retrocedere contro una Lazio che viceversa proverà a ritrovare quel successo che nel torneo insegue dal 30 gennaio.
