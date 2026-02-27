Probabili formazioni Torino-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Zapata, Kulenovic, Maldini e Isaksen

D’Aversa ripartirà da un 3-5-2 nel quale Coco, Maripan ed Ismajli comporranno il terzetto di difesa davanti a Paleari. Assente Ilkhan per squalifica, mentre a sinistra rientra Obrador che è in vantaggio su Pedersen nel ballottaggio. In attacco certo di una maglia da titolare Simeone che sarà affiancato da uno tra Zapata e Kulenovic.

TORINO (3-5-2) Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.