Leonardo Gualano

Probabili formazioni Torino-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Zapata, Kulenovic, Maldini e Isaksen

Il Torino ospita la Lazio nel ventisettesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match.

Reduce da due sconfitte consecutive che hanno reso più in salita il suo cammino in campionato, il Torino ospita la Lazio nel ventisettesimo turno di Serie A.

Una partita, quella che si giocherà all’Olimpico Grande Torino, che segna il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina granata, dopo l’esonero di Marco Baroni ufficializzato lo scorso 23 febbraio.

Il Torino cercherà quei punti necessari per allontanarsi dalle squadre in lotta per non retrocedere contro una Lazio che viceversa proverà a ritrovare quel successo che nel torneo insegue dal 30 gennaio.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Lazio.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    D’Aversa ripartirà da un 3-5-2 nel quale Coco, Maripan ed Ismajli comporranno il terzetto di difesa davanti a Paleari. Assente Ilkhan per squalifica, mentre a sinistra rientra Obrador che è in vantaggio su Pedersen nel ballottaggio. In attacco certo di una maglia da titolare Simeone che sarà affiancato da uno tra Zapata e Kulenovic.

    TORINO (3-5-2) Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Lunga lista di indisponibili per Maurizio Sarri che a sinistra potrebbe preferire Pellegrini a Tavares. In mediana, Delle-Bashiru e Basic si giocano una maglia da titolare per agire al fianco di Cataldi e Taylor. In attacco Maldini confermato al centro di un tridente completato da Zaccagni ed uno tra Isaksen e Cancellieri.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    • Ilkhan

    INDISPONIBILI

    • Adams

  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Gila
    • Gigot
    • Lazzari
    • Pedro
    • Rovella
