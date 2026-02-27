Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Krstovic e Scamacca

Reduce dalla straordinaria impresa compiuta contro il Borussia Dortmund, che gli ha consentito di approdare agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo di essere da un’altra partita importante: quella con il Sassuolo.
Al Mapei Stadium si affronteranno due squadre in grande salute che sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite del torneo e che andranno a caccia di punti pesanti.
Se infatti i neroverdi puntano a consolidarsi nelle zone alte di classifica, gli orobici sperano di potersi inserire nuovamente nella lotta per il quarto posto.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Sassuolo-Atalanta.