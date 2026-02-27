Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Krstovic e Scamacca

Grosso non potrà contare sullo squalificato Walukiewicz, ma ritrova Muharemovic e Matic. Il primo si riprenderà un posto al centro della difesa al fianco di Idzes, mentre il secondo tornerà in cabina di regia in una mediana completata da Koné e Thorstvedt. A sinistra è ballottaggio tra Doig e Garcia, mentre in attacco Pinamonti sarà il punto di riferimento di un tridente completato da Berardi e Laurienté.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.