Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Krstovic Torino AtalantaGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Krstovic e Scamacca

Il Sassuolo ospita l’Atalanta nel ventisettesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match.

Pubblicità

Reduce dalla straordinaria impresa compiuta contro il Borussia Dortmund, che gli ha consentito di approdare agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo di essere da un’altra partita importante: quella con il Sassuolo.

Al Mapei Stadium si affronteranno due squadre in grande salute che sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite del torneo e che andranno a caccia di punti pesanti.

Se infatti i neroverdi puntano a consolidarsi nelle zone alte di classifica, gli orobici sperano di potersi inserire nuovamente nella lotta per il quarto posto. 

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Sassuolo-Atalanta.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Grosso non potrà contare sullo squalificato Walukiewicz, ma ritrova Muharemovic e Matic. Il primo si riprenderà un posto al centro della difesa al fianco di Idzes, mentre il secondo tornerà in cabina di regia in una mediana completata da Koné e Thorstvedt. A sinistra è ballottaggio tra Doig e Garcia, mentre in attacco Pinamonti sarà il punto di riferimento di un tridente completato da Berardi e Laurienté.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino si affiderà alla consueta difesa a tre nella quale uno tra Kolasinac (le cui condizioni sono da valutare) e Ahanor andrà ad agire al fianco di Scalvini e Djimsiti. A destra Zappacosta in leggero vantaggio su Bellanova, mentre Samardzic e Sulamana si contendono una maglia sulla trequarti. In attacco agirà da unica punta uno tra Krstovic e Scamacca.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    SQUALIFICATI

    • Walukiewicz

    INDISPONIBILI

    • Boloca
    • Candé
    • Pieragnolo

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Bakker
    • De Ketelaere
    • Raspadori
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0