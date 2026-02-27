Probabili formazioni Pisa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Stojkovic, Durosinmi, Orsolini e Castro

Tra le partite che proporrà il ventisettesimo turno di campionato, c’è anche quella che vedrà opposte Pisa e Bologna.

Una sfida ovviamente tra compagini che stanno vivendo momenti molto diversi: se infatti la squadra toscana andrà a caccia di quella vittoria che insegue da inizio novembre e che renderebbe un po’ più vive le residue speranze di salvezza, quella felsinea proverà a dare continuità ai propri risultati.

Il Bologna si è messo alle spalle un momento molto complicato che di fatto ha condizionato la sua stagione e la cosa è certificata dai quattro successi consecutivi ottenuti nelle ultime quattro uscite tra campionato e i playoff di Europa League

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Pisa-Bologna.