Bologna FC 1909 v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Pisa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Stojkovic, Durosinmi, Orsolini e Castro

Il Pisa ospita il Bologna nel ventisettesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Tra le partite che proporrà il ventisettesimo turno di campionato, c’è anche quella che vedrà opposte Pisa e Bologna.

Una sfida ovviamente tra compagini che stanno vivendo momenti molto diversi: se infatti la squadra toscana andrà a caccia di quella vittoria che insegue da inizio novembre e che renderebbe un po’ più vive le residue speranze di salvezza, quella felsinea proverà a dare continuità ai propri risultati.

Il Bologna si è messo alle spalle un momento molto complicato che di fatto ha condizionato la sua stagione e la cosa è certificata dai quattro successi consecutivi ottenuti nelle ultime quattro uscite tra campionato e i playoff di Europa League

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Pisa-Bologna.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hiljemark riproporrà un 3-5-2 nel quale Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov comporranno la linea di difesa davanti a Nicolas, mentre Touré e Leris si contenderanno una maglia sull’out di destra. In attacco Stojilkovic in vantaggio su Durosinmi, a suo supporto potrebbe esserci Moreo. 

    PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Iling-Junior; Moreo; Stojkovic. All. Hiljemark.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano disegnerà il suo Bologna un con 4-3-3 nel quale uno tre Moro e Pobega completerà il terzetto di mediana con Sohm e Freuler. In attacco Dallinga in vantaggio su Castro per agire al centro di un tridente che vedrà in alto a destra uno tra Bernardeschi ed Orsolini e a sinistra Rowe.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano.

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Denoon
    • Scuffet
    • Stengs
    • Vural

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Lykogiannis
    • Miranda 
0