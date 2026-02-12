Probabili formazioni Parma-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Strefezza, Pellegrino, Orban e Sarr

Cuesta disegnerà il suo Parma con un 4-3-2-1 nel quale saranno Delprato e Circati a comporre la coppia centrale di difesa. Chiavi del centrocampo affidate a Keita con Sorensenz e Bernabé interni, mentre in attacco dovrebbero esserci Oristanio e Strefezza a supporto dell’unica punta Pellegrino.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Sorensen, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.