Probabili formazioni Parma-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Strefezza, Pellegrino, Orban e Sarr

Si giocherà al Tardini, dove il Parma ospita il Verona, uno dei match più importanti per la zona calda della classifica, tra quelli proposti dal venticinquesimo turno di Serie A.
La compagine ducale è reduce dalla fondamentale vittoria esterna ottenuta in extremis sul campo del Bologna che le ha consentito di portarsi a quota 26 e dunque in una posizione di relativa sicurezza con un buon margine sul terzultimo posto.
Sono quindici invece i punti sin qui totalizzati dagli scaligeri, che si presentano all’appuntamento da fanalini di coda e consapevoli del fatto di essere chiamati a fare risultato per rendere meno in salita la strada che conduce alla salvezza.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Verona.