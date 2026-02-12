Goal.com
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Parma-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Strefezza, Pellegrino, Orban e Sarr

Il Parma ospita il Verona nel venticinquesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Si giocherà al Tardini, dove il Parma ospita il Verona, uno dei match più importanti per la zona calda della classifica, tra quelli proposti dal venticinquesimo turno di Serie A.

La compagine ducale è reduce dalla fondamentale vittoria esterna ottenuta in extremis sul campo del Bologna che le ha consentito di portarsi a quota 26 e dunque in una posizione di relativa sicurezza con un buon margine sul terzultimo posto.

Sono quindici invece i punti sin qui totalizzati dagli scaligeri, che si presentano all’appuntamento da fanalini di coda e consapevoli del fatto di essere chiamati a fare risultato per rendere meno in salita la strada che conduce alla salvezza.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Parma-Verona.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta disegnerà il suo Parma con un 4-3-2-1 nel quale saranno Delprato e Circati a comporre la coppia centrale di difesa. Chiavi del centrocampo affidate a Keita con Sorensenz e Bernabé interni, mentre in attacco dovrebbero esserci Oristanio e Strefezza a supporto dell’unica punta Pellegrino.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Sorensen, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Sammarco si affiderà ad un 3-5-2 nel quale uno tra Lirola e Niasse presidierà l’out di destra. In mediana e ballottaggio tra Bernede e Serdar, mentre in attacco a comporre la coppia offensiva con Orban potrebbe esserci Bowie che parte in leggero vantaggio su Sarr nella corsa che conduce ad una maglia da titolare.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    • Troilo

    INDISPONIBILI

    • Almqvist
    • Estevez
    • Frigan
    • Ndiaye
    • Suzuki
    • Valenti

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Belghali
    • Bella-Kotchap
    • Gagliardini
    • Suslov
    • Valentini
0