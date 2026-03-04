Probabili formazioni Napoli-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Lobotka, McTominay, Simeone e Zapata

Antonio Conte ripartirà dall’ormai consueto 3-4-2-1 nel quale uno tra Meret e Milinkovic-Savic (il primo leggermente favorito nel ballottaggio) difenderà la porta. Beukema, Juan Jesus e Buongiorno formeranno il trio della retroguardia, mentre in mediana Lobotka non è al meglio ma potrebbe stringere i denti e posizionarsi in cabina di regia. In attacco Hojlund agirà da unica punta, supportato da Vergara ed Alisson. McTominay ed Anguissa potrebbero tornare tra i convocati, possibile anche il rientro dopo quattro mesi di De Bruyne.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.