Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Napoli-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Lobotka, McTominay, Simeone e Zapata

Il Napoli ospita il Torino nel ventottesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match.

Si aprirà al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospiterà il Torino, il ventottesimo turno di Serie A.

Una sfida che metterà in palio punti importanti per due squadre che, nella precedente giornata, sono ripartite battendo rispettivamente il Verona e la Lazio.

I partenopei andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di continuare la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League, mentre i granata sono chiamati a tenere a debita distanza le squadre in lotta per la salvezza.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Torino.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Antonio Conte ripartirà dall’ormai consueto 3-4-2-1 nel quale uno tra Meret e Milinkovic-Savic (il primo leggermente favorito nel ballottaggio) difenderà la porta. Beukema, Juan Jesus e Buongiorno formeranno il trio della retroguardia, mentre in mediana Lobotka non è al meglio ma potrebbe stringere i denti e posizionarsi in cabina di regia. In attacco Hojlund agirà da unica punta, supportato da Vergara ed Alisson. McTominay ed Anguissa potrebbero tornare tra i convocati, possibile anche il rientro dopo quattro mesi di De Bruyne.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Roberto D’Aversa si affiderà ad un 3-5-2 nel quale uno tra Ebosse e Marianucci andrà a completare con Coco ed Ismajli il terzetto di difesa davanti a Paleari. Torna Ilkhan dalla squalifica, ma in mediana potrebbe esserci ancora spazio per Gineitis, Prati e Vlasic con Lazaro (in vantaggio su Pedersen) e Obrador chiamati a presidiare gli esterni. In attacco si va verso la riconferma della coppia Simeone-Zapata, dopo l’ottima prova contro la Lazio.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Di Lorenzo
    • Neres
    • Rrahmani

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Nessuno
