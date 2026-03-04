Probabili formazioni Napoli-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Lobotka, McTominay, Simeone e Zapata

Si aprirà al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospiterà il Torino, il ventottesimo turno di Serie A.
Una sfida che metterà in palio punti importanti per due squadre che, nella precedente giornata, sono ripartite battendo rispettivamente il Verona e la Lazio.
I partenopei andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di continuare la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League, mentre i granata sono chiamati a tenere a debita distanza le squadre in lotta per la salvezza.
In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Torino.