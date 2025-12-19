Probabili formazioni Genoa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Colombo, Samardzic, Pasalic e Scamacca

Reduce dalla sconfitta interna con l’Inter che ha interrotto un’importante striscia positiva di cinque partite, il Genoa sarà ancora protagonista al Luigi Ferraris nel sedicesimo turno di Serie A.
La compagine rossoblù ospiterà l’Atalanta che viceversa, nell’ultima uscita nel torneo, è tornata alla vittoria imponendosi per 2-1 sul Cagliari.
Una sfida che metterà in palio punti importanti per due squadre che, partite con obiettivi diversi, proveranno a fare bottino pieno per risalire la classifica.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Genoa-Atalanta.