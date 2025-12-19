Pubblicità
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Genoa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Colombo, Samardzic, Pasalic e Scamacca

Il Genoa ospita l’Atalanta nel sedicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

Reduce dalla sconfitta interna con l’Inter che ha interrotto un’importante striscia positiva di cinque partite, il Genoa sarà ancora protagonista al Luigi Ferraris nel sedicesimo turno di Serie A.

La compagine rossoblù ospiterà l’Atalanta che viceversa, nell’ultima uscita nel torneo, è tornata alla vittoria imponendosi per 2-1 sul Cagliari.

Una sfida che metterà in palio punti importanti per due squadre che, partite con obiettivi diversi, proveranno a fare bottino pieno per risalire la classifica.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Genoa-Atalanta.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Daniele De Rossi ritrova Ostigard che però dovrebbe partire dalla panchina, con Otoa che andrebbe a completare la linea difensiva con Marcandalli e Vasquez. In mediana Ellertsson è leggermente in vantaggio su Thorsby per una maglia da titolare, mentre in attacco toccherà al duo Vitinha-Colombo.

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino dovrà rinunciare a Lookman e Kossounou che sono impegnati in Coppa d’Africa. In difesa dunque toccherà a Scalvini, Hien e Ahanor. Zalewski in ballottaggio con Bernasconi per un posto a sinistra, mentre sull’out opposto agirà Zappacosta. In avanti Scamacca agirà da unica punta supportato da De Ketelaere ed uno tra Samardzic e Pasalic.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Palladino.

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Cornet
    • Gronbaek
    • Siegrist

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Bakker
    • Bellanova
    • Djimsiti
    • Kossounou
    • Lookman
    • Sulemana
