Probabili formazioni Genoa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Colombo, Samardzic, Pasalic e Scamacca

Palladino dovrà rinunciare a Lookman e Kossounou che sono impegnati in Coppa d’Africa. In difesa dunque toccherà a Scalvini, Hien e Ahanor. Zalewski in ballottaggio con Bernasconi per un posto a sinistra, mentre sull’out opposto agirà Zappacosta. In avanti Scamacca agirà da unica punta supportato da De Ketelaere ed uno tra Samardzic e Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Palladino.