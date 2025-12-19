Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, Piccoli, Davis e Zaniolo

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che all’Artemio Franchi vedrà opposte nel sedicesimo turno di campionato Fiorentina ed Udinese.
La compagine viola si presenta all’appuntamento da ultima forza del torneo e con l’assoluta necessità di ottenere un risultato positivo per rendere un po’ meno in discesa la strada che conduce ad una salvezza che, nel corso delle settimane, si è fatta sempre più complicata.
Sono appena 6 i punti totalizzati dai gigliati che sono ancora in attesa di centrare la prima vittoria nel torneo e sono reduci da tre sconfitte consecutive.
E’ reduce da una vittoria pesante contro il Napoli invece l’Udinese che, grazie ad un ottimo avvio di stagione, si è portata in zone assolutamente tranquille di classifica.
In caso di un ulteriore successo, la compagine friulana potrebbe anche portarsi a ridosso di quelle posizioni che mettono in palio un pass europeo.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Udinese.