Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, Piccoli, Davis e Zaniolo

Paolo Vanoli proporrà una formazione molto diversa da quella vista in settimana nella trasferta con sconfitta di Losanna in Conference League. Tra i pali si rivedrà De Gea, mentre in difesa è ballottaggio tra Pablo Marì e Comuzzo per un posto tra Pongracic e Ranieri. Dodò e Parisi presidieranno gli esterni, mentre in cabina di regia si rivedrà Fagioli. In attacco Gudmundsson sarà la spalla di Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.