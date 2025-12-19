Pubblicità
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, Piccoli, Davis e Zaniolo

La Fiorentina ospita l’Udinese nel sedicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che all’Artemio Franchi vedrà opposte nel sedicesimo turno di campionato Fiorentina ed Udinese.

La compagine viola si presenta all’appuntamento da ultima forza del torneo e con l’assoluta necessità di ottenere un risultato positivo per rendere un po’ meno in discesa la strada che conduce ad una salvezza che, nel corso delle settimane, si è fatta sempre più complicata.

Sono appena 6 i punti totalizzati dai gigliati che sono ancora in attesa di centrare la prima vittoria nel torneo e sono reduci da tre sconfitte consecutive.

E’ reduce da una vittoria pesante contro il Napoli invece l’Udinese che, grazie ad un ottimo avvio di stagione, si è portata in zone assolutamente tranquille di classifica.

In caso di un ulteriore successo, la compagine friulana potrebbe anche portarsi a ridosso di quelle posizioni che mettono in palio un pass europeo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Udinese.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Paolo Vanoli proporrà una formazione molto diversa da quella vista in settimana nella trasferta con sconfitta di Losanna in Conference League. Tra i pali si rivedrà De Gea, mentre in difesa è ballottaggio tra Pablo Marì e Comuzzo per un posto tra Pongracic e Ranieri. Dodò e Parisi presidieranno gli esterni, mentre in cabina di regia si rivedrà Fagioli. In attacco Gudmundsson sarà la spalla di Kean.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale Kristensen, Kabasele e Solet comporranno il terzetto di difesa davanti ad Okoye. Bertola agirà da quinto a sinistra con Zanoli sull’out opposto, mentre in avanti ci sarà Davis con l’ex di turno Zaniolo.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Fazzini
    • Gosens
    • Lamptey
    • Sabiri

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Atta
    • Bayo
    • Modesto
