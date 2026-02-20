Goal.com
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Stojilkovic e Durosinmi

La Fiorentina ospita il Pisa nel ventiseiesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Un Derby di Toscana che ha già assunto i contorni del bivio. Fiorentina e Pisa, nel ventiseiesimo turno di campionato, si affrontano all’Artemio Franchi in una sfida che metterà in palio fondamentali punti salvezza.

Le due squadre si presenteranno infatti all’appuntamento rispettivamente da terzultima e penultima forza del torneo e consapevoli del fatto che avranno bisogno di un risultato pieno per rendere un po’ meno in discesa la strada che porta alla permanenza in Serie A.

La Fiorentina ha dimostrato buoni segnali di ripresa nelle ultime uscite ed è chiamata ad un’altra prova positiva dopo le pesanti vittorie ottenute sul campo del Como e del Jagiellonia (in Conference League).

Il Pisa invece è alla ricerca di quel successo che insegue ormai da inizio novembre ed è chiamato al riscatto dopo la recente sconfitta interna patita contro il Milan.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Pisa.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli si affiderà ad un 4-3-3 molto diverso da quello visto nell’andata dei playoff di Conference League. Il tecnico viola tornerà a schierare tutte le prime scelte e in attacco dunque si rivedrà Kean al centro di un tridente che dovrebbe essere completato da Harrins e Solomon. Ranieri in vantaggio su Comuzzo per una maglia al centro della difesa, mentre a sinistra Parisi dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Gosens. Ancora da valutare le condizioni di De Gea e Gudmundsson.

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hiljemark ripartirà da un 3-4-2-1 nel quale uno tra Stojilkovic e Durosinmi agirà da unica punta, supportato da Moreo e Tramoni. Touré presidierà l’out di destra, mentre su quello opposto è testa a testa per una maglia da titolare tra Angori ed Iling-Junior. Ancora out Scuffet e Semper, tra i pali tocca a Nicolas. 

    PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. All. Hiljemark.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Mandragora

    INDISPONIBILI

    • De Gea
    • Gudmundsson
    • Lamptey
    • Rugani
    • Sabiri

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Denoon
    • Scuffet
    • Semper
    • Vural
