Probabili formazioni Fiorentina-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Stojilkovic e Durosinmi

Un Derby di Toscana che ha già assunto i contorni del bivio. Fiorentina e Pisa, nel ventiseiesimo turno di campionato, si affrontano all’Artemio Franchi in una sfida che metterà in palio fondamentali punti salvezza.

Le due squadre si presenteranno infatti all’appuntamento rispettivamente da terzultima e penultima forza del torneo e consapevoli del fatto che avranno bisogno di un risultato pieno per rendere un po’ meno in discesa la strada che porta alla permanenza in Serie A.

La Fiorentina ha dimostrato buoni segnali di ripresa nelle ultime uscite ed è chiamata ad un’altra prova positiva dopo le pesanti vittorie ottenute sul campo del Como e del Jagiellonia (in Conference League).

Il Pisa invece è alla ricerca di quel successo che insegue ormai da inizio novembre ed è chiamato al riscatto dopo la recente sconfitta interna patita contro il Milan.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Pisa.