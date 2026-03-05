Goal.com
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Bernabé e Strefezza

La Fiorentina ospita il Parma nel ventottesimo turno di campionato: le novità relative alle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nel ventottesimo turno di Serie A vedrà opposte Fiorentina e Parma.

I gigliati, dopo aver dato buoni segnali di ripresa, sono incappati nella pesante sconfitta con l’Udinese, con annessa brutta prestazione. Un’importante battuta d’arresto che non ha consentito alla compagine viola di prendere un vantaggio seppur esiguo sulle rivali in lotta per non retrocedere.

Dalla zona rossa si sono invece definitivamente allontanati i ducali, che nelle ultime quattro uscite hanno inanellato tre vittorie ed un pareggio.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Parma.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli, dopo l’esperimento fallito ad Udine, tornerà ad una difesa a quattro nella quale si rivedrà Dodò a destra, ma non ci sarà Parisi che, squalificato, a sinistra verrà sostituito da Gosens. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, mentre in attacco sono da valutare le condizioni di Kean: in caso di forfait, sarà Piccoli ad agire da perno centrale di un tridente completato da Harrison e Gudmundsson. 

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta disegnerà il suo Parma con un 3-5-2 nel quale Delprato, Circati e Troilo alzeranno il muro difensivo davanti a Corvi. In mediana è ballottaggio tra Ordonez e Sorensen, mentre in attacco Strefezza dovrebbe essere confermato come spalla di Pellegrino. 

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Parisi

    INDISPONIBILI

    • Lamptey
    • Lazzerini
    • Solomon

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    • Valenti

    INDISPONIBILI

    • Almqvist
    • Frigan
    • Ndiaye
