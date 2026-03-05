Probabili formazioni Fiorentina-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Bernabé e Strefezza

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nel ventottesimo turno di Serie A vedrà opposte Fiorentina e Parma.
I gigliati, dopo aver dato buoni segnali di ripresa, sono incappati nella pesante sconfitta con l’Udinese, con annessa brutta prestazione. Un’importante battuta d’arresto che non ha consentito alla compagine viola di prendere un vantaggio seppur esiguo sulle rivali in lotta per non retrocedere.
Dalla zona rossa si sono invece definitivamente allontanati i ducali, che nelle ultime quattro uscite hanno inanellato tre vittorie ed un pareggio.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Parma.