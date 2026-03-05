Probabili formazioni Fiorentina-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Bernabé e Strefezza

Vanoli, dopo l’esperimento fallito ad Udine, tornerà ad una difesa a quattro nella quale si rivedrà Dodò a destra, ma non ci sarà Parisi che, squalificato, a sinistra verrà sostituito da Gosens. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, mentre in attacco sono da valutare le condizioni di Kean: in caso di forfait, sarà Piccoli ad agire da perno centrale di un tridente completato da Harrison e Gudmundsson.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.