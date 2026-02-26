Probabili formazioni Como-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Rodriguez, Douvikas, Stulic e Cheddira

Sarà una sfida tra squadre che scenderanno in campo con obiettivi totalmente diversi, quella che nel ventisettesimo turno di Serie A, vedrà il Como opposto al Lecce.
Al Giuseppe Sinigaglia infatti, i lariani, che sono reduci dall’importante vittoria ottenuta sul campo della Juventus, andranno a caccia di quei punti che potrebbero consentire loro anche di inserirsi nella lotta che conduce a quel quarto posto che mette in palio l’ultimo pass per la prossima Champions League.
I salentini, che nel precedente turno di campionato sono stati battuti in casa dall’Inter, si presenteranno invece all’appuntamento da terzultima forza del torneo e con la necessità di ottenere quel risultato che possa aiutarli a scalare quale posizione nella corsa che conduce alla salvezza.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Lecce.
