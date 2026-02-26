Probabili formazioni Como-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Rodriguez, Douvikas, Stulic e Cheddira

Gruppo quasi al completo per Fabregas, che però deve rinunciare agli infortunati Baturina ed Addai. Il tecnico spagnolo si affiderà ad consueto 4-2-3-1, nel quale due tra Smolcic, Van der Brempt, Kempf e Diego Costa, andranno a completare una linea difensiva nella quale ci sarà spazio per Ramon e Valle. Da Cunha in vantaggio su Caqueret per un una maglia da titolare in mediana, in altro a sinistra è ballottaggio tra Rodriguez e Kuhn.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.