Leonardo Gualano

Probabili formazioni Como-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Rodriguez, Douvikas, Stulic e Cheddira

Il Como ospita il Lecce nel ventisettesimo turno di Serie A: tutte le informazioni relative alle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che scenderanno in campo con obiettivi totalmente diversi, quella che nel ventisettesimo turno di Serie A, vedrà il Como opposto al Lecce.

Al Giuseppe Sinigaglia infatti, i lariani, che sono reduci dall’importante vittoria ottenuta sul campo della Juventus, andranno a caccia di quei punti che potrebbero consentire loro anche di inserirsi nella lotta che conduce a quel quarto posto che mette in palio l’ultimo pass per la prossima Champions League.

I salentini, che nel precedente turno di campionato sono stati battuti in casa dall’Inter, si presenteranno invece all’appuntamento da terzultima forza del torneo e con la necessità di ottenere quel risultato che possa aiutarli a scalare quale posizione nella corsa che conduce alla salvezza. 

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Lecce.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Gruppo quasi al completo per Fabregas, che però deve rinunciare agli infortunati Baturina ed Addai. Il tecnico spagnolo si affiderà ad consueto 4-2-3-1, nel quale due tra Smolcic, Van der Brempt, Kempf e Diego Costa, andranno a completare una linea difensiva nella quale ci sarà spazio per Ramon e Valle. Da Cunha in vantaggio su Caqueret per un una maglia da titolare in mediana, in altro a sinistra è ballottaggio tra Rodriguez e Kuhn.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Ballottaggi soprattutto in attacco per Di Francesco, che dovrebbe disegnare la sua squadra con un modulo speculare. In difesa Siebert prenderà il posto dell’infortunato Gaspar, mentre in mediana toccherà al duo composto da Ramadani e Coulibaly. In attacco Cheddira in vantaggio sul Stulic per una maglia da centravanti, in alto a sinistra Sottil in leggero vantaggio su Banda.  

    LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Addai
    • Baturina

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Berisha
    • Camarda
    • Gaspar
