Probabili formazioni Cagliari-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Kilicsoy, Esposito, Stulic e Cheddira

Pisacane potrebbe tornare a contare su Mina, tuttavia dovrebbero essere Ze Pedro e Dossena a comporre la coppia centrale di una linea difensiva completata da Zappa e Obert (in vantaggio su Idrissi). In attacco confermato Kilicsoy al centro del tridente, a suo supporto ci saranno Palestra ed Esposito.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.