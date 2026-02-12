Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kilicsoy Cagliari Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cagliari-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Kilicsoy, Esposito, Stulic e Cheddira

Il Cagliari ospita il Lecce nella venticinquesima giornata di Serie A: le novità di formazione del match.

Pubblicità

Reduce dalla sconfitta patita sul campo della Roma, che ha posto fine a un filotto di tre vittorie consecutive, il Cagliari torna in campo per affrontare nel venticinquesimo turno di Serie A il Lecce.

Una sfida importante, quella che si giocherà all’Unipol Domus, perché vedrà protagoniste due squadre che, per motivi diversi, andranno a caccia di punti pesanti.

Se i rossoblù, infatti, puntano a confermarsi nelle zone tranquille di classifica (28 i punti sin qui totalizzati), i salentini, che sono reduci dalla loro prima vittoria nel 2026 (quella per 2-1 ottenuta in extremis contro l’Udinese), andranno a caccia di quel risultato importante in ottica salvezza che possa consentire loro di tenere a distanza il terzultimo posto.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Lecce.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane potrebbe tornare a contare su Mina, tuttavia dovrebbero essere Ze Pedro e Dossena a comporre la coppia centrale di una linea difensiva completata da Zappa e Obert (in vantaggio su Idrissi). In attacco confermato Kilicsoy al centro del tridente, a suo supporto ci saranno Palestra ed Esposito.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Di Francesco si affiderà a un 4-2-3-1 nel quale uno tra Gaspar e Siebert andrà a comporre il duo centrale di difesa con Tiago Gabriel. Ramadani e Coulibaly agiranno in mediana, mentre in attacco uno tra Cheddira e Stulic giocherà da unica punta. Out Banda per squalifica, in alto a sinistra possibile maglia da titolare per Sottil.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Belotti
    • Borrelli
    • Deiola
    • Felici
    • Folorunsho

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    • Banda

    INDISPONIBILI

    • Berisha
    • Camarda
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lecce crest
Lecce
LEC
0