Probabili formazioni Cagliari-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Kilicsoy, Esposito, Stulic e Cheddira

Reduce dalla sconfitta patita sul campo della Roma, che ha posto fine a un filotto di tre vittorie consecutive, il Cagliari torna in campo per affrontare nel venticinquesimo turno di Serie A il Lecce.
Una sfida importante, quella che si giocherà all’Unipol Domus, perché vedrà protagoniste due squadre che, per motivi diversi, andranno a caccia di punti pesanti.
Se i rossoblù, infatti, puntano a confermarsi nelle zone tranquille di classifica (28 i punti sin qui totalizzati), i salentini, che sono reduci dalla loro prima vittoria nel 2026 (quella per 2-1 ottenuta in extremis contro l’Udinese), andranno a caccia di quel risultato importante in ottica salvezza che possa consentire loro di tenere a distanza il terzultimo posto.
In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Lecce.