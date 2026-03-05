Goal.com
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cagliari-Como: chi gioca titolare e le ultime su Palestra, Kilicsoy, Nico Paz e Douvikas

Il Cagliari ospita il Como nel ventottesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Da una parte una squadra alla ricerca di quei punti che possano consentirle di allontanarsi ulteriormente dalle zone calde di classifica e di vivere un’ultima parte di stagione all’insegna della serenità, dall’altra una che sogna in grande e che potrebbe anche clamorosamente inserirsi nella lotta che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Tra le sfide proposta dal ventottesimo turno di Serie A, c’è anche quella che vedrà opposte Cagliari e Como.

Due compagini con obiettivi diversi, ma che si presentano all’appuntamento con le medesime ambizioni. I rossoblù, sono reduci da due pareggi consecutivi che hanno consentito loro di tornare a scalare la classifica, mentre i lariani, che si sono guadagnati la palma di più bella novità proposta dal torneo, si sono spinti fino a -3 dalla zona Champions e, dopo le ultime due vittorie consecutive, puntano a prolungare quello che è un momento entusiasmante.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Como.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane disegnerà il suo Cagliari con un 4-3-3 nel quale Mina e Rodriguez comporranno la coppia centrale di difesa davanti a Caprile. A destra è ballottaggio tra Zé Pedro e Zappa, mentre sull’out opposto agirà Obert. Folorunsho in vantaggio su Liteta per una maglia da titolare in mediana, mentre in attacco Kilicsoy sarà il perno centrale di un tridente completato da Palestra ed Esposito. 

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Sulemana, Adopo, Folorunsho; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Consueto 4-2-3-1 per Fabregas che in attacco punta su Douvikas che sarà supportato da uno tra Vojvoda e Baturina, oltre che da Nico Paz e Jesus Rodriguez. Da Cunha in vantaggio su Caqueret per una maglia in mediana al fianco di Persone.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Belotti
    • Deiola
    • Felici
    • Gaetano
    • Mazzitelli

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Addai
    • Kempf
    • Morata
