Probabili formazioni Cagliari-Como: chi gioca titolare e le ultime su Palestra, Kilicsoy, Nico Paz e Douvikas

Da una parte una squadra alla ricerca di quei punti che possano consentirle di allontanarsi ulteriormente dalle zone calde di classifica e di vivere un’ultima parte di stagione all’insegna della serenità, dall’altra una che sogna in grande e che potrebbe anche clamorosamente inserirsi nella lotta che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Tra le sfide proposta dal ventottesimo turno di Serie A, c’è anche quella che vedrà opposte Cagliari e Como.

Due compagini con obiettivi diversi, ma che si presentano all’appuntamento con le medesime ambizioni. I rossoblù, sono reduci da due pareggi consecutivi che hanno consentito loro di tornare a scalare la classifica, mentre i lariani, che si sono guadagnati la palma di più bella novità proposta dal torneo, si sono spinti fino a -3 dalla zona Champions e, dopo le ultime due vittorie consecutive, puntano a prolungare quello che è un momento entusiasmante.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Como.