Parma Calcio 1913 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Prima i fischi, poi la rivincita: il Lecce segna con Banda, Di Francesco esulta voltandosi verso la tribuna

Il Lecce ha ottenuto tre punti pesantissimi contro l’Udinese: a decidere Banda al 90’, uno dei cambi effettuati da Di Francesco.

Serviva una vittoria al Lecce per staccarsi dalla Fiorentina e portarsi a +3 sulla zona retrocessione e la vittoria, la prima di questo 2026, è arrivata contro l’Udinese.

La compagine salentina si è imposta in extremis per 2-1 grazie ad una rete di Banda che, al 90’, ha trafitto Okoye direttamente da calcio di punizione.

Un goal che ha fatto esplodere il Via del Mare ed anche Eusebio Di Francesco che, mentre i suoi giocatori esultavano sotto la curva, si è rivolto direttamente alla tribuna alle spalle della sua panchina, da dove, solo pochi minuti prima, erano piovuti copiosi fischi.

  • I FISCHI PER DI FRANCESCO

    Al 77’, quando il risultato era ancora ancorato sull’1-1, Eusebio Di Francesco ha deciso di effettuare un doppio cambio.

    Ha richiamato in panchina Cheddira e Sottil per inserire Stulic e Ndri. Una scelta che non è stata accolta con favore da molti degli spettatori che assiepavano gli spalti del Via del Mare, che speravano evidentemente in qualcosa di più offensivo.

    Il tecnico giallorosso ha deciso di non modificare l’assetto della sua squadra, da qui i tanti fischi a lui rivolti.

  • IL GOAL DI BANDA

    A cambiare completamente l’atmosfera al Via del Mare è stato il goal siglato su punizione da Banda (inserito da Di Francesco al 68’ al posto di Pierotti).

    In quel momento lo stadio è ovviamente esploso e, mentre tutti i giocatori giallorossi correvano sotto la curva per festeggiare, Di Francesco si è voltato in maniera rabbiosa verso la tribuna.

    Il tecnico giallorosso ha iniziato ad esultare con vigore e poco dopo è stato abbracciato da un membro della panchina che, in qualche modo, l’ha trattenuto.

    Tutto è poi tornato alla normalità: si è preso la sua ‘rivincita’ contro chi solo pochi minuti prima lo aveva fischiato.

  • “RIFAREI QUEI CAMBI”

    Eusebio Di Francesco, parlando dopo il triplice fischio finale in conferenza stampa, è tornato sui cambi tanto ‘contestati’.

    “Rifarei quelle scelte, ci sono partite che puoi vincere mantenendo il predominio territoriale. Banda è un giocatore capace di entrare e determinare e non abbiamo concesso nulla agli avversari. Noi proviamo sempre a portare un uomo in più vicino alla punta, ma siamo il Lecce e non possiamo rinunciare a certi equilibri. Stulic è entrato benissimo e tutti ci hanno messo grande intensità. Ho le spalle larghe e non decido in base ai sentimenti, lo faccio con criterio. Sosteniamo questi ragazzi che stanno dimostrando attaccamento, poi alla fine prendetevela con l’allenatore”.

  • IL LECCE A +3 SULLA TERZULTIMA

    Il Lecce, vincendo la sua prima partita del 2026, è tornato a staccarsi dalla zona salvezza, portandosi a +3 sulla Fiorentina terzultima.

    La compagine salentina è ora attesa da un calendario complicato che, da qui a fine marzo, la vedrà impegnata contro Cagliari, Inter, Como, Cremonese, Napoli e Roma.

0