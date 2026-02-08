Prima i fischi, poi la rivincita: il Lecce segna con Banda, Di Francesco esulta voltandosi verso la tribuna

Serviva una vittoria al Lecce per staccarsi dalla Fiorentina e portarsi a +3 sulla zona retrocessione e la vittoria, la prima di questo 2026, è arrivata contro l’Udinese.
La compagine salentina si è imposta in extremis per 2-1 grazie ad una rete di Banda che, al 90’, ha trafitto Okoye direttamente da calcio di punizione.
Un goal che ha fatto esplodere il Via del Mare ed anche Eusebio Di Francesco che, mentre i suoi giocatori esultavano sotto la curva, si è rivolto direttamente alla tribuna alle spalle della sua panchina, da dove, solo pochi minuti prima, erano piovuti copiosi fischi.