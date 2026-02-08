Prima i fischi, poi la rivincita: il Lecce segna con Banda, Di Francesco esulta voltandosi verso la tribuna

Eusebio Di Francesco, parlando dopo il triplice fischio finale in conferenza stampa, è tornato sui cambi tanto ‘contestati’.

“Rifarei quelle scelte, ci sono partite che puoi vincere mantenendo il predominio territoriale. Banda è un giocatore capace di entrare e determinare e non abbiamo concesso nulla agli avversari. Noi proviamo sempre a portare un uomo in più vicino alla punta, ma siamo il Lecce e non possiamo rinunciare a certi equilibri. Stulic è entrato benissimo e tutti ci hanno messo grande intensità. Ho le spalle larghe e non decido in base ai sentimenti, lo faccio con criterio. Sosteniamo questi ragazzi che stanno dimostrando attaccamento, poi alla fine prendetevela con l’allenatore”.