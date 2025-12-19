Poca freddezza, imprecisione e scelte discutibili: l’Inter si scioglie ai rigori contro il Bologna

Per la prima volta dal 2021 l’Inter non scenderà in campo nella partita che mette in palio la Supercoppa Italiana.
La compagine nerazzurra, dopo aver vinto per tre volte consecutive il trofeo ed essersi arresa nella scorsa edizione in finale al Milan, si ferma questa volta in semifinale.
A fermare subito la sua corsa nella ‘Final Four’ di Riad è stato il Bologna che, dopo essere passato in svantaggio già al 2’, ha avuto la forza poi di pareggiare con un penalty trasformato da Orsolini al 35’ e di portare la sfida ai rigori dopo aver anche sofferto per diversi tratti della ripresa.
A tradire la squadra di Cristian Chivu, che deve dunque rimandare l’appuntamento con il suo primo trofeo sulla panchina dei meneghini, è stata la precisione dal dischetto.
Nella lotteria dopo il 90’, l’Inter si è sciolta, fallendo tre rigori consecutivi.