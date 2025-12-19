Poca freddezza, imprecisione e scelte discutibili: l’Inter si scioglie ai rigori contro il Bologna

A sbarrare all’Inter la strada verso la finale con il Napoli sono stati ben tre errori consecutivi.

Il primo a mancare la trasformazione è stato Bastoni (uno dei migliori nei 90’) che si è fatto ipnotizzare da Ravaglia quando la sequenza era sull’1-1.

Da lì in poi Barella non ha centrato lo specchio della porta, mentre Bonny ha calciato in maniera debole e centrale, vedendo il suo tiro addirittura bloccato dall’estremo difensore rossoblù.

Anche il Bologna è stato tutt’altro che perfetto dal dischetto ma, una volta passato in vantaggio con Rowe, ha poi chiuso i giochi con il quinto tiro di Immobile, che ha reso vana la trasformazione di De Vrij.