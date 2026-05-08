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Palermo fansGetty Images
Leonardo Gualano

Playoff Serie B, le squadre qualificate: chi giocherà per l'ultima promozione in A

Serie B
Monza
Palermo
Modena
Catanzaro
Juve Stabia
Avellino

Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ed Avellino saranno le protagoniste dei playoff di Serie B: una di loro accompagnerà Venezia e Frosinone in Serie A.

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Dopo una lunghissima cavalcata scandita da trentotto giornate, la regular season del campionato di Serie B ha emesso i suoi verdetti definitivi.

A salire direttamente in Serie A saranno Venezia (che ha chiuso il campionato in prima posizione con 82 punti) ed il Frosinone (che ha chiuso il suo cammino staccato di una sola lunghezza), ma resta ovviamente ancora un pass per la massima serie da assegnare.

A stabilire quale sarà la terza promossa saranno i playoff che vedranno impegnate sei squadre: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ed Avellino.

La post season inizierà ufficialmente il prossimo 12 maggio e si concluderà il successivo 29 maggio quando di giocherà la finale di ritorno che, di fatto, sancirà il nome della squadra che accompagnerà Venezia e Frosinone.

  • PLAYOFF SERIE B, LE QUALIFICATE IN SEMIFINALE

    Monza

    Palermo

    In virtù del loro piazzamento in classifica, ovvero rispettivamente terzo e quarto posto, Monza e Palermo inizieranno il loro cammino nei playoff direttamente in semifinale. Questo vuol dire che salteranno dunque il turno preliminare dopo le quale conosceranno le loro avversarie.

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  • PLAYOFF SERIE B, LE QUALIFICATE: QUARTI O SEMIFINALI

    SEMFINALI - Monza

    SEMIFINALI - Palermo

    QUARTI - Catanzaro

    QUARTI - Modena

    QUARTI - Juve Stabia

    QUARTI - Avellino

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  • IL TURNO PRELIMINARE DEI PLAYOFF

    Il regolamento prevede che quattro squadre inizino il loro cammino nei playoff disputando un turno preliminare che prevede sfide in gara secca. La sesta classificata sfida la settima, mentre la quinta affronta l'ottava. In caso di parità, sono previsti i tempi supplementari e qualora il risultato non dovesse cambiare entro il 120', a qualificarsi alle semifinali sarebbe la migliore classificata.

    La quinta e la sesta qualificata della regular season, giocheranno il turno preliminare in casa.

    IL QUADRO DEL TURNO PRELIMINARE

    Martedì 12 maggio ore 18,40: Modena-Juve Stabia

    Martedì 12 maggio ore 21,00: Catanzaro-Avellino


  • LE SEMIFINALI DEI PLAYOFF

    Le squadre che usciranno vincenti dai confronti dei turni preliminari, avanzeranno alle semifinali. La squadra che passera il turno tra la quinta e l'ottava affronterà la quarta della regular season, mentre la squadra che passerà il turno tra la sesta e la settima sfiderà la terza.

    Le semifinali prevedono gare di andata e ritorno e, anche in questa fase, in caso di parità ad accedere alla finale sarà la migliore classificata della regular season.

    SEMIFINALI ANDATA

    Sabato 16 maggio ore 20,00: Modena/Juve Stabia-Monza

    Domenica 17 maggio ore 20,00: Catanzaro/Avellino-Palermo

    SEMIFINALI RITORNO

    Martedì 19 maggio ore 20,00: Monza-Modena/Juve Stabia

    Mercoledì 20 maggio ore 20,00: Palermo-Catanzaro/Avellino

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  • LA FINALE DEI PLAYOFF

    Ad accedere alla finale saranno le due squadre uscite vincitrici dalle semifinali. Anche in questo caso si giocherà con la formula andata-ritorno e in casi di parità al termine del doppio confronto, ad assicurarsi la promozione in Serie A sarà la miglior classificata nella regular season.

    FINALE ANDATA

    Domenica 24 maggio ore 20,00

    FINALE RITORNO

    Venerdì 29 maggio ore 20,00