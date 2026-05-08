Playoff Serie B, le squadre qualificate: chi giocherà per l'ultima promozione in A

Dopo una lunghissima cavalcata scandita da trentotto giornate, la regular season del campionato di Serie B ha emesso i suoi verdetti definitivi.

A salire direttamente in Serie A saranno Venezia (che ha chiuso il campionato in prima posizione con 82 punti) ed il Frosinone (che ha chiuso il suo cammino staccato di una sola lunghezza), ma resta ovviamente ancora un pass per la massima serie da assegnare.

A stabilire quale sarà la terza promossa saranno i playoff che vedranno impegnate sei squadre: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ed Avellino.

La post season inizierà ufficialmente il prossimo 12 maggio e si concluderà il successivo 29 maggio quando di giocherà la finale di ritorno che, di fatto, sancirà il nome della squadra che accompagnerà Venezia e Frosinone.