Più forte delle difficoltà: il trionfo del Napoli in Supercoppa è un capolavoro di Conte

Antonio Conte, nel corso della sua carriera da allenatore, ha abbondantemente dimostrato di essere una persona estremamente pratica.

Una praticità che non si traduce nel cercare di vincere le partite in maniera poco spettacolare e con il minimo scarto, bensì nel riuscire sempre a trovare il modo per ottenere il massimo dal materiale umano che ha a disposizione.

Non è dunque un tecnico affezionato a un modulo in particolare, ma si è anzi sempre adattato ai suoi giocatori e, in questa stagione in particolare, lo ha fatto per affrontare una sequela di infortuni che avrebbero potuto piegare le gambe a qualsiasi squadra.

Conte si è ritrovato costretto a dover rinunciare, uno dopo l’altro, ai vari Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret, elementi che sarebbero titolari in praticamente tutte le squadre di Serie A, ma è proprio nel momento in cui si è trovato la sorte di traverso che è emersa tutta la sua grandezza.

Ha plasmato nuovamente la sua squadra, ha imparato la lezione di Bologna ed è passato da un 4-3-3 (che già a sua volta era servito per modificare quel 4-1-4-1 reso ormai impossibile dagli infortuni) a un 3-4-3 che ha reso il suo Napoli più compatto e allo stesso tempo velenoso in attacco.

Con il nuovo modulo ha rilanciato giocatori come Lang e Neres (il grande eroe della Supercoppa) che sembravano quasi fuori contesto e ha cucito addosso a Hojlund una nuova veste: quella di scassinatore delle retroguardie avversarie.

Una sorta di reazione brutale contro le avversità che lunedì sera è stata premiata da uno splendido trionfo.