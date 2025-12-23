Più forte delle difficoltà: il trionfo del Napoli in Supercoppa è un capolavoro di Conte

Dal Bologna al Bologna, dal peggior Napoli della stagione a quello che è stato forse il migliore dell’intera gestione Conte.
La compagine partenopea mette in bacheca la terza Supercoppa Italiana della sua storia e lo fa sfoderando una prestazione superba.
Una cosa non scontata contro una squadra che gioca un calcio che è tra i migliori in Italia e non solo, e che nella semifinale contro l’Inter aveva ampiamente dimostrato di poter tenere testa a tutti.
Quella di Riad è stata sostanzialmente una finale senza storia, al punto che il risultato di 2-0 non racconta bene quanto si è in realtà visto sul terreno di gioco.
Merito ovviamente di chi è sceso in campo e di un David Neres da sogno, ma anche e soprattutto di Antonio Conte, un allenatore che, nella difficoltà e di fronte a infortuni che avrebbero potuto piegare chiunque, ha incredibilmente trovato il modo per rendere la sua squadra ancora più forte.