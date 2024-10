Il sogno di Pisilli continua: in poche settimane titolare nella Roma ed esordiente nell'Italia di Spalletti

Italia vs Belgio

Il 20enne della Roma ha fatto il suo esordio nella partita contro il Belgio di Nations League a poche settimane dall'esordio da titolare con la Roma.

Nicolò Pisilli non smette di sognare. Dopo aver esordito titolare nella Roma a settembre e aver segnato il primo goal in Serie A, per il giovane centrocampista giallorosso è arrivata l'immediata convocazione dell'Italia e dunque l'esordio con la maglia azzurra nel finale del match contro il Belgio.

Classe 2004, Pisilli è stato lanciato titolare contro la Juventus da De Rossi e confermato dal primo minuto o come alternativa dei titolari da parte del nuovo allenatore Juric.

Spalletti, allo stesso modo, non ha avuto dubbi nel chiamarlo immediatamente in squadra per le partite di Nations League, gettandolo nella mischia al posto di Tonali al minuto 80 di Italia-Belgio. Dove? Proprio nel suo amato Stadio Olimpico.