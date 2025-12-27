Pubblicità
Pierre Kalulu JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Pisa-Juventus 0-2, pagelle e tabellino: Zhegrova svolta la partita, Kalulu e Yildiz timbrano, Calabresi sfortunato sul primo goal

Prima due pali del Pisa, poi la gara cambia d'inerzia con l'ingresso di Zhegrova: la Juventus vince in Toscana grazie alle reti di Kalulu e Yildiz e sale temporaneamente in terza posizione.

La Juventus continua la sua serie positiva di risultati, superando il Pisa di Alberto Gilardino, ma non senza qualche difficoltà.

Nella prima frazione la squadra di Luciano Spalletti appare inceppata, con i nerazzurri bravi a chiudersi nella propria metà campo e a provare a colpire in contropiede. L’allenatore toscano si sbraccia per quasi 45 minuti, chiedendo a gran voce ai suoi di velocizzare la manovra. L’unica vera occasione del primo tempo è però per i padroni di casa: Moreo colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, centrando in pieno la traversa.

In avvio di ripresa il copione non cambia. Il vento soffia a favore dei toscani, che vanno ancora vicini al goal colpendo un altro legno, questa volta con il colpo di testa di Tramoni. Spalletti allora cambia: dentro Zhegrova e David per Locatelli e Openda. I segnali sono immediati e positivi, con Kelly che in un’azione concitata colpisce il palo.

Il vantaggio bianconero arriva infine grazie a una carambola tra Kalulu e Calabresi a pochi metri dalla porta difesa da Semper, con quest'ultimo che non può nulla per togliere il pallone dalla porta. In pieno recupero, poi, Miretti si inventa una giocata, tocca per David che non riesce a segnare a porta vuota, liberando per il tap-in vincente di Yildiz che fa 2-0.

  • PAGELLE PISA

    Grande cuore da parte dei giocatori del Pisa, capaci di tenere testa ai bianconeri per tutta la gara, senza mai farsi sovrastare e capitolando soltanto a causa di una sfortunata deviazione sotto porta.

    Calabresi (voto 5.5) è sfortunato protagonista nell’azione del gol bianconero, toccando involontariamente per ultimo e non riuscendo a evitare la rete di Kalulu.

    Moreo e Tramoni (voto 6 per entrambi) entrano ed escono dalla partita con troppa incostanza, ma colpiscono un legno a testa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

    Aebischer (voto 6.5) si fa valere in mezzo al campo, mettendo al servizio della squadra esperienza e personalità.

    VOTI PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Calabresi 5.5 (84' Buffon sv); Touré 6, Vural 5.5 (65' Hojholt 6), Aebischer 6.5 (79' Marin sv), Leris 6.5 (78' Lorran sv), Angori 6.5 (65' Bonfanti 6); Moreo 6, Tramoni 6. All. Gilardino

  • PAGELLE JUVENTUS

    Dopo un ingresso non convincente contro la Roma, che gli era valso anche il richiamo di Spalletti, Zhegrova (voto 7) risponde presente contro il Pisa. Il kosovaro entra nella ripresa e spacca la partita con accelerazioni, dribbling e palloni messi costantemente in area, creando continue difficoltà ai padroni di casa.

    Il match si sblocca grazie al tocco sotto porta di Kalulu (voto 6.5), bravo a inserirsi con i tempi giusti e a farsi trovare pronto in area.

    Yildiz (voto 6.5) si conferma l’uomo in più di questa squadra: quando si accende ha un altro passo, anche se la rete arriva soltanto con un facile tap-in a porta vuota.

    Koopmeiners (voto 5) torna a muoversi tra centrocampo e trequarti, ma delude ancora: prestazione opaca e tutta da rivedere.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6, Kelly 6; McKennie 5.5, Locatelli 6.5 (61' Zhegrova 7), Thuram 5.5, Cambiaso 5.5 (86' Kostic sv); Koopmeiners 5 (86' Miretti 6.5), Yildiz 6.5 (94' Joao Mario sv); Openda 5.5 (61' David 6). All. Spalletti

  • TABELLINO PISA-JUVENTUS 0-2

    Marcatori: 73' Kalulu, 92' Yildiz

    PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Calabresi 5.5 (84' Buffon sv); Touré 6, Vural 5.5 (65' Hojholt 6), Aebischer 6.5 (79' Marin sv), Leris 6.5 (78' Lorran sv), Angori 6.5 (65' Bonfanti 6); Moreo 6, Tramoni 6. All. Gilardino

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6, Kelly 6; McKennie 5.5, Locatelli 6.5 (61' Zhegrova 7), Thuram 5.5, Cambiaso 5.5 (86' Kostic sv); Koopmeiners 5 (86' Miretti 6.5), Yildiz 6.5 (94' Joao Mario sv); Openda 5.5 (61' David 6). All. Spalletti

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: 6' Angori, 52' Vural, 53' Locatelli, 76' Caracciolo, 86' Tramoni

    Espulsi: -

