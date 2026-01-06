Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pisa ComoGetty
Vittorio Rotondaro

Pisa-Como 0-3, pagelle e tabellino: Nzola e Coppola disastrosi, Butez chiude la porta, Douvikas cecchino

Il Como aggancia momentaneamente Juventus e Roma: sogno Champions vivo per i lariani. Nulla da fare per il Pisa che resta sul fondo della classifica.

Pubblicità

Il Como vola, seppur temporaneamente, in zona Champions League: merito del blitz sul campo del Pisa, fermo a quota 12 punti sul fondo della classifica.

Partenza a razzo degli ospiti, che però non riescono a dare un senso alla mole di gioco: sviluppo fumoso prevalentemente sugli esterni e sbocchi centrali pressoché inesistenti per gli uomini di Fabregas. Che rischiano grosso al 20' con l'occasione più nitida del primo tempo: ripartenza nerazzurra chiusa da Tramoni che per poco non infila Butez sul palo più lontano.

Proprio il portiere del Como deve impegnarsi in un paio di circostanze in avvio di ripresa su Piccinini e Angori, pericolosi con le loro avanzate. La chiave di volta è l'ingresso di Caqueret, autore dell'assist per la rete che spezza l'equilibrio: la firma è di Perrone con un mancino rasoterra scoccato dal limite. A un quarto d'ora dal termine, ecco il contropiede che vale il raddoppio: Rodriguez vede e serve Douvikas che spiazza Semper.

Il Pisa ha la chance di riaprire i conti nel finale, ma Nzola si fa ipnotizzare da Butez dal dischetto: fallito il rigore concesso da Pairetto per il tocco di Caqueret sul ginocchio di Leris. C'è spazio anche per il tris nel recupero: altro penalty che Douvikas realizza, regalandosi il nono goal stagionale.

  • PAGELLE PISA

    L'esordiente Coppola (4.5) non strappa la sufficienza: dopo una prima parte più che positiva, ha la pecca di avviare la ripartenza del raddoppio ospite e di trattenere, piuttosto ingenuamente, Douvikas nell'azione del rigore. Nzola (4) disastroso: ha la chance di riaprire la sfida ma la fallisce. Tramoni (6) sfiora la rete del vantaggio, Moreo (5.5) non offre il cambio di passo sperato.

    Voti Pisa (3-5-2): Semper 6; Coppola 4.5, Caracciolo 5.5 (86' Hojholt s.v.), Canestrelli 5.5; Touré 5.5, Piccinini 6 (77' Lorran s.v.), Aebischer 6 (77' Esteves s.v.), Marin 6 (63' Leris 6), Angori 6.5; Nzola 4, Tramoni 6 (64' Moreo 5.5). All. Gilardino.

    • Pubblicità

  • PAGELLE COMO

    Butez (7) si prende la scena col riflesso su Nzola, Ramon (6.5) ha il merito di sostenere la pressione del giallo a carico. Perrone (7) spacca la partita, Douvikas (7.5) a quota sei goal in campionato. Nico Paz (6) in versione leggermente depotenziata: l'argentino ci prova soprattutto dalla lunga distanza.

    Voti Como(4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6 (64' Vojvoda 6), Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 7, Da Cunha 5.5 (64' Caqueret 6); Kuhn 6 (78' Baturina s.v.), Nico Paz 6 (88' Sergi Roberto s.v.), Rodriguez 6.5 (88' Posch s.v.); Douvikas 7.5. All. Fabregas.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PISA-COMO

    Marcatori: 68' Perrone, 76', 96' rig. Douvikas

    PISA (3-5-2): Semper 6; Coppola 4.5, Caracciolo 5.5 (86' Hojholt s.v.), Canestrelli 5.5; Touré 5.5, Piccinini 6 (77' Lorran s.v.), Aebischer 6 (77' Esteves s.v.), Marin 6 (63' Leris 6), Angori 6.5; Nzola 4, Tramoni 6 (64' Moreo 5.5). All. Gilardino.

    COMO (4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6 (64' Vojvoda 6), Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 7, Da Cunha 5.5 (64' Caqueret 6); Kuhn 6 (78' Baturina s.v.), Nico Paz 6 (88' Sergi Roberto s.v.), Rodriguez 6.5 (88' Posch s.v.); Douvikas 7.5. All. Fabregas.

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Aebischer (P), Da Cunha (C), Ramon (C), Coppola (P)

    Espulsi: -

    Note: all'85' Butez (C) para un rigore a Nzola (P)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Como crest
Como
COM
Bologna crest
Bologna
BOL
0