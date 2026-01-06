Pisa-Como 0-3, pagelle e tabellino: Nzola e Coppola disastrosi, Butez chiude la porta, Douvikas cecchino

Il Como vola, seppur temporaneamente, in zona Champions League: merito del blitz sul campo del Pisa, fermo a quota 12 punti sul fondo della classifica.

Partenza a razzo degli ospiti, che però non riescono a dare un senso alla mole di gioco: sviluppo fumoso prevalentemente sugli esterni e sbocchi centrali pressoché inesistenti per gli uomini di Fabregas. Che rischiano grosso al 20' con l'occasione più nitida del primo tempo: ripartenza nerazzurra chiusa da Tramoni che per poco non infila Butez sul palo più lontano.

Proprio il portiere del Como deve impegnarsi in un paio di circostanze in avvio di ripresa su Piccinini e Angori, pericolosi con le loro avanzate. La chiave di volta è l'ingresso di Caqueret, autore dell'assist per la rete che spezza l'equilibrio: la firma è di Perrone con un mancino rasoterra scoccato dal limite. A un quarto d'ora dal termine, ecco il contropiede che vale il raddoppio: Rodriguez vede e serve Douvikas che spiazza Semper.

Il Pisa ha la chance di riaprire i conti nel finale, ma Nzola si fa ipnotizzare da Butez dal dischetto: fallito il rigore concesso da Pairetto per il tocco di Caqueret sul ginocchio di Leris. C'è spazio anche per il tris nel recupero: altro penalty che Douvikas realizza, regalandosi il nono goal stagionale.