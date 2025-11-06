Pioli esonerato: chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Magonza

Il k.o. del 'Franchi' contro il Lecce è stata l'ultima apparizione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: dopo i contatti delle scorse ore tra le parti, è arrivato l'annuncio ufficiale della separazione dal tecnico emiliano.
L'ex Milan è stato esonerato in seguito al pessimo rendimento fatto registrare in Serie A dai viola che, con soli quattro punti racimolati nelle prime dieci giornate, occupano l'ultimo posto della classifica.
Pioli non sarà così presente con la squadra a Magonza per il match della terza giornata della League Phase di Conference League.