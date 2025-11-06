Pubblicità
Pubblicità
Pioli FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Pioli esonerato: chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Magonza

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, di scena sul campo del Magonza in Conference League: ma chi siederà in panchina?

Pubblicità

Il k.o. del 'Franchi' contro il Lecce è stata l'ultima apparizione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: dopo i contatti delle scorse ore tra le parti, è arrivato l'annuncio ufficiale della separazione dal tecnico emiliano.

L'ex Milan è stato esonerato in seguito al pessimo rendimento fatto registrare in Serie A dai viola che, con soli quattro punti racimolati nelle prime dieci giornate, occupano l'ultimo posto della classifica.

Pioli non sarà così presente con la squadra a Magonza per il match della terza giornata della League Phase di Conference League.

  • IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

    "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina

    ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

    La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro".

    • Pubblicità

  • CHI SARÀ SULLA PANCHINA DELLA FIORENTINA A MAGONZA

    Nell'ultima frase del comunicato, la Fiorentina ha reso noto anche il nome del tecnico ad interim che dunque guiderà Kean e compagni a Magonza.

    "La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI È DANIELE GALLOPPA

    Classe 1985, Galloppa è un ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma e con un passato quasi decennale in Serie A, assaporata con le maglie di Ascoli, Siena e Parma.

    Dopo il ritiro si è dedicato alla carriera da allenatore partendo dalla panchina dei dilettanti del Santarcangelo, per poi approdare alla Fiorentina: dapprima all'Under 17, in seguito alla Primavera con cui ha vinto la Coppa Italia di categoria nel 2024.

    Galloppa arriva dunque dall'Under 20 viola, che riabbraccerà nuovamente una volta scelto l'erede di Pioli.

  • CHI SARÀ L'EREDE DI PIOLI: SCELTA FATTA

    Galloppa soluzione ad interim, prima dell'annuncio che darà alla Fiorentina un nuovo tecnico in pianta stabile: il prescelto è Paolo Vanoli.

    L'ex centrocampista ha avuto la meglio nella corsa a due con Roberto D'Aversa: per lui si tratterà di un ritorno alla Fiorentina dopo la parentesi da calciatore nel biennio 2000-2002, periodo in cui ha conquistato una Coppa Italia alle dipendenze di mister Roberto Mancini.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Magonza 05 crest
Magonza 05
M05
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO