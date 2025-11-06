Pioli esonerato: chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Magonza

Classe 1985, Galloppa è un ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma e con un passato quasi decennale in Serie A, assaporata con le maglie di Ascoli, Siena e Parma.

Dopo il ritiro si è dedicato alla carriera da allenatore partendo dalla panchina dei dilettanti del Santarcangelo, per poi approdare alla Fiorentina: dapprima all'Under 17, in seguito alla Primavera con cui ha vinto la Coppa Italia di categoria nel 2024.

Galloppa arriva dunque dall'Under 20 viola, che riabbraccerà nuovamente una volta scelto l'erede di Pioli.