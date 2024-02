Pioli commenta le voci su Conte al Milan: "Un po' mi annoia"

Le parole alla viglia della trasferta sul campo del Frosinone: "Niente difensore? Le opportunità del mercato non rispondevano alle nostre esigenze".

Giornata di vigilia in casa Milan. Domani il club rossonero affronta allo Stirpe, in trasferta, il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una trasferta insidiosa per Giroud e compagni, che vogliono riprendere la marcia dopo il pari a San Siro contro il Bologna.

"Non mi crea nessun fastidio, un po' mi annoia" ha detto Pioli in riferimento alle voci insistenti su Antonio Conte in vista della prossima stagione.

“Io l’ho decisa e domani la comunicherò alla squadra” ha aggiunto l'allenatore sulla gerarchia dei rigoristi dopo i due errori contro il Bologna.