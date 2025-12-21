Pubblicità
Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Pioggia di fischi al Bernabeu per Vinicius: lui toglie dai social la foto con la maglia del Real Madrid

Vinicius è stato oggetto di molti fischi al momento della sostituzione in Real Madrid-Siviglia: dopo la partita la sua reazione via social.

Una pioggia di fischi al Santiago Bernabeu per Vinicius.

E’ accaduto nel corso dell’ultima partita di campionato giocata dal Real Madrid contro il Siviglia e più precisamente al minuto 83, ovvero quando l’attaccante brasiliano è stato sostituito.

Lo stesso Vinicius, dopo la gara, ha reagito all’accaduto con un gesto sui propri profili social che non è certamente passato inosservato. 

  • VIA LA FOTO CON LA MAGLIA DEL REAL

    Pochi minuti dopo il fischio finale, Vinicius ha cambiato l'immagine del profilo del suo account Instagram. 

    Al posto della foto che lo ritraeva con la maglia del Real, ne ha messa un'altra con la divisa della nazionale brasiliana. L'ala ha poi pubblicato due foto della partita contro il Siviglia, ma nella didascalia ha lasciato molto spazio alle speculazioni sulla sua possibile insoddisfazione nei confronti dei Blancos, aggiungendo tre puntini di sospensione.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    I FISCHI AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE

    La decisione di Vinicius di cambiare la sua immagine del profilo Instagram, potrebbe essere strettamente legata alla reazione dei tifosi del Real al momento della sua sostituzione. In molti hanno fischiato rumorosamente quando il brasiliano, che non ha segnato alcun goal, ha lasciato il campo visibilmente deluso.

    Non è chiaro se i fischi fossero rivolti a Vinicius o alla decisione dell'allenatore Xabi Alonso di togliere il 25enne dal campo. C'è anche da dire che i fischi piovuti dagli spalti si sono mescolati anche con applausi di apprezzamento.

    Vinicius ha evitato ulteriori polemiche, salutando Alonso con una pacca sulla spalla e abbracciando l'allenatore spagnolo mentre lasciava il campo. Ricordiamo che, dopo essere stato sostituito nel Clasico contro il Barcellona alla fine di ottobre, il giocatore brasiliano aveva dato in escandescenze e aveva persino parlato chiaramente di addio.

    Ciò che sabato sera potrebbe aver infastidito Vinicius dal punto di vista personale è stato il fatto che, ancora una volta, al posto suo sotto i riflettori ci fosse il compagno di squadra Kylian Mbappé, che poco dopo la sostituzione di Vini ha segnato il gol del 2-0 su rigore. Il francese ha così eguagliato il record di Cristiano Ronaldo per il maggior numero di goal segnati in un anno solare con il Real Madrid.

  • NON HA ANCORA RINNOVATO

    In ogni caso, sotto la guida di Alonso, che in estate ha sostituito Carlo Ancelotti, Vinicius non è ancora riuscito a brillare come negli anni passati. 

    A ciò si aggiunge la situazione ancora poco chiara relativa al suo contratto in scadenza nel 2027. Vinicius non ha ancora rinnovato e, secondo alcune fonti, il Real non sarebbe disposto a soddisfare le sue enormi richieste economiche.

    Di conseguenza, un possibile trasferimento rimane un argomento ricorrente. Come è noto, ci sono già state offerte estremamente ricche dall'Arabia Saudita e, secondo quanto trapelato, non è escluso che la stella della Selecao lasci Madrid.

    Vinicius ha al momento segnato cinque goal e fornito otto assist in 24 partite in questa stagione. Da notare: dall'inizio di ottobre, ovvero da 14 partite, non trova la via della rete.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    I GOAL DI VINICIUS IN STAGIONE

    DataPartitaGoal
    24 agosto 2025Real Oviedo - Real Madrid 0:31
    30 agosto 2025Real Madrid - RCD Mallorca 2:11
    23 settembre 2025UD Levante - Real Madrid 1:41
    4 ottobre 2025Real Madrid - Villarreal CF 3:12
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Betis crest
Real Betis
BET
0