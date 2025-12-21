Pioggia di fischi al Bernabeu per Vinicius: lui toglie dai social la foto con la maglia del Real Madrid

La decisione di Vinicius di cambiare la sua immagine del profilo Instagram, potrebbe essere strettamente legata alla reazione dei tifosi del Real al momento della sua sostituzione. In molti hanno fischiato rumorosamente quando il brasiliano, che non ha segnato alcun goal, ha lasciato il campo visibilmente deluso.

Non è chiaro se i fischi fossero rivolti a Vinicius o alla decisione dell'allenatore Xabi Alonso di togliere il 25enne dal campo. C'è anche da dire che i fischi piovuti dagli spalti si sono mescolati anche con applausi di apprezzamento.

Vinicius ha evitato ulteriori polemiche, salutando Alonso con una pacca sulla spalla e abbracciando l'allenatore spagnolo mentre lasciava il campo. Ricordiamo che, dopo essere stato sostituito nel Clasico contro il Barcellona alla fine di ottobre, il giocatore brasiliano aveva dato in escandescenze e aveva persino parlato chiaramente di addio.

Ciò che sabato sera potrebbe aver infastidito Vinicius dal punto di vista personale è stato il fatto che, ancora una volta, al posto suo sotto i riflettori ci fosse il compagno di squadra Kylian Mbappé, che poco dopo la sostituzione di Vini ha segnato il gol del 2-0 su rigore. Il francese ha così eguagliato il record di Cristiano Ronaldo per il maggior numero di goal segnati in un anno solare con il Real Madrid.