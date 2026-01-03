Perché Wesley non gioca Atalanta-Roma anche se è stato convocato: scelta tecnica o infortunio? La motivazione

Lo stesso Gasperini, durante la conferenza stampa della vigilia, aveva messo in dubbio la presenza di Wesley pur senza entrare troppo nel dettaglio:

“Pellegrini e Bailey sono influenzati ma anche infortunati, gli altri si sono ripresi con Pisilli che è stato l’ultimo ma speriamo di recuperarlo. Sono cose che colpiscono un giorno uno ed un altro l’altro. Hermoso è recuperato, mentre Wesley ha degli acciacchi. È una vigilia un po’ movimentata, dovremo fare delle scelte ma sono convinto di poter recuperare tutti in prossimità di una gara che dà grandi motivazioni”.