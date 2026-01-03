Perché Wesley non gioca Atalanta-Roma anche se è stato convocato: scelta tecnica o infortunio? La motivazione

Wesley non gioca: è questa una delle notizie principali scaturite dall'annuncio da parte della Roma, un'ora circa prima dell'inizio della gara contro l'Atalanta, della propria formazione ufficiale.
Si tratta di un'assenza decisamente pesante, in quanto il brasiliano ex Flamengo si è rivelato il miglior acquisto operato dalla Roma nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Sia giocando a destra che sulla fascia opposta.
Ma perché Wesley non gioca Atalanta-Roma nonostante sia stato convocato? L'esterno è in panchina alla New Balance Arena? La motivazione della sua assenza.