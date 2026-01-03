Pubblicità
Stefano Silvestri

Perché Wesley non gioca Atalanta-Roma anche se è stato convocato: scelta tecnica o infortunio? La motivazione

L'esterno brasiliano siede in panchina alla New Balance Arena, nella notte del ritorno a Bergamo di Gasperini: sulla fascia sinistra del centrocampo giallorosso gioca Rensch.

Wesley non gioca: è questa una delle notizie principali scaturite dall'annuncio da parte della Roma, un'ora circa prima dell'inizio della gara contro l'Atalanta, della propria formazione ufficiale.

Si tratta di un'assenza decisamente pesante, in quanto il brasiliano ex Flamengo si è rivelato il miglior acquisto operato dalla Roma nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Sia giocando a destra che sulla fascia opposta.

Ma perché Wesley non gioca Atalanta-Roma nonostante sia stato convocato? L'esterno è in panchina alla New Balance Arena? La motivazione della sua assenza.

  • PERCHÉ WESLEY NON GIOCA

    La scelta di Gasperini di lasciare in panchina Wesley non è di natura tecnica: il giocatore giallorosso non è al meglio a causa di un guaio muscolare, comunque all'apparenza non troppo serio, e per questo non giocherà dal primo minuto la sfida di Bergamo.

    Un problema fisico ha dunque fermato Wesley, in attesa di capire se questi potrà dare una mano alla Roma almeno a gara in corso.

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Lo stesso Gasperini, durante la conferenza stampa della vigilia, aveva messo in dubbio la presenza di Wesley pur senza entrare troppo nel dettaglio:

    “Pellegrini e Bailey sono influenzati ma anche infortunati, gli altri si sono ripresi con Pisilli che è stato l’ultimo ma speriamo di recuperarlo. Sono cose che colpiscono un giorno uno ed un altro l’altro. Hermoso è recuperato, mentre Wesley ha degli acciacchi. È una vigilia un po’ movimentata, dovremo fare delle scelte ma sono convinto di poter recuperare tutti in prossimità di una gara che dà grandi motivazioni”.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI WESLEY

    Al posto di Wesley giocherà Devyne Rensch, altro giocatore che come il sudamericano può essere schierato in diversi ruoli: contro la Juventus un paio di settimane ha fatto il terzo di difesa, contro l'Atalanta giocherà largo a sinistra nel centrocampo giallorosso.

    Rensch, con Angelino sempre in fase di recupero dalla bronchite asmatica che negli scorsi mesi lo ha debilitato, è stato preferito a un mancino puro come il greco Tsimikas, fin qui molto deludente.

  • L'11 TITOLARE DELLA ROMA

    Questa è la formazione titolare scelta da Gasperini per la gara da ex contro l'Atalanta:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

