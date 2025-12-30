Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col Celtic

La missione di Angelino, ex titolare intoccabile della Roma, non sarà però semplice. Per le incognite legate alle sue condizioni fisiche, ma anche perché Gasperini ha trovato un equilibrio con un'altra coppia di esterni a tutta fascia.

L'ex allenatore dell'Atalanta sta puntando forte su Zeki Celik a destra e su Wesley a sinistra. Il turco sta dando buone risposte, il brasiliano si è rivelato il miglior acquisto estivo dei giallorossi. Anche se sta giocando sulla corsia "sbagliata". E anche con la pressione di sostituire il collega spagnolo.

Angelino tornerà titolare appena avrà rimesso benzina nelle gambe a sufficienza per rientrare in campo con costanza? Lo deciderà Gasperini e lo decideranno le prestazioni sue, di Celik e di Wesley: al momento nulla è scontato.