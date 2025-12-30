Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col Celtic

José Angelino è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto nella gara vinta dalla Roma contro il Genoa. Così come era accaduto poco più di una settimana prima in casa della Juventus. E così come era accaduto pochi giorni prima ancora contro il Como.
L'unica presenza dalla fine di settembre a oggi rimane così quella contro il Celtic, in Europa League, dell'11 dicembre. Presenza per modo di dire, se è vero che Angelino è stato inserito da Gasperini negli ultimi 6 minuti più recupero di quella partita. E poi, come detto, tre panchine su tre di cui l'ultima contro il Genoa.
Ma perché Angelino non sta giocando nonostante sia tornato in gruppo ormai una ventina di giorni fa circa? Cosa sta succedendo allo spagnolo e le prospettive per l'anno che è ormai alle porte.