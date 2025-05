Perché Theo Hernandez, Dovbyk e Walker non giocano Roma-Milan: infortuni o squalifiche, il motivo

All'Olimpico la Roma ospita il Milan: assenze pesanti per Ranieri e Conceicao in un match chiave per le qualificazioni alle coppe.

Uno dei big match della penultima giornata di Serie A è quello tra Roma e Milan con i giallorossi che hanno tre punti in più in classifica.

La Roma è ancora in piena corsa per la qualificazione in Champions League ma dopo la sconfitta con l'Atalanta deve sperare in passi falsi di Juventus e Lazio. Il Milan invece non è matematicamente fuori dalla Champions ma servirebbe davvero un miracolo per quel traguardo e semmai cerca punti per qualificarsi almeno in Europa League o Conference.

I rossoneri torneranno all'Olimpico dopo aver perso su quel campo pochi giorni fa la finale di Coppa Italia e rispetto a quella partita avranno in meno Theo Hernandez. Fuori anche Walker. La Roma invece non potrà contare sul suo centravanti, Artem Dovbyk.