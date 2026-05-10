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Pellegrino BernabéGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Pellegrino e Bernabé non giocano Parma-Roma: chi è stato convocato e va in panchina e chi no

Fantacalcio
Parma Calcio 1913 vs Roma
Parma Calcio 1913
Roma
Serie A
M. Pellegrino

Mateo Pellegrino e Adrian Bernabé non fanno parte dell'undici di partenza del Parma contro la Roma: al loro posto dentro Ordonez a centrocampo ed Elphege in attacco.

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Parma già salvo, con la testa libera. Ma, allo stesso modo, con la volontà di portare via punti preziosi alla Roma e di complicare i piani dei giallorossi di ottenere uno dei tre pass rimanenti per la Champions League.

La formazione di Carlos Cuesta, però, scenderà in campo alle 18 senza due elementi titolari: a centrocampo mancherà Adrian Bernabé, in attacco non ci sarà Mateo Pellegrino.

Perché Bernabé e Pellegrino non giocano Parma-Roma? La motivazione della doppia assenza nell'undici titolare crociato.

  • L'UNDICI TITOLARE DEL PARMA

    Questo, intanto, è l'undici titolare scelto da Cuesta per sfidare la Roma:

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Elphege. All. Cuesta

    Ordonez sostituisce Bernabé in mezzo al campo, mentre sarà Elphege a far coppia con Strefezza in attacco al posto di Pellegrino.

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  • PERCHÉ PELLEGRINO NON GIOCA PARMA-ROMA

    La scelta di Cuesta di tenere Pellegrino fuori dall'undici titolare è prettamente tecnica. Il centravanti argentino è stato infatti regolarmente convocato ed è presente in panchina accanto alle altre seconde scelte del Parma.

    Pellegrino, del resto, non sta vivendo un gran momento di forma: non va a segno ormai da un paio di mesi, da metà marzo, e nel frattempo ha offerto prestazioni scarsamente convincenti.

    Diverso è il discorso per quanto riguarda Elphege, bella sorpresa di questo finale di stagione del Parma: proprio lui ha deciso le gare consecutive contro Udinese e Pisa, blindando matematicamente la salvezza dei ducali.

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  • LE PAROLE DI CUESTA

    Parlando a Sky prima di Parma-Roma, lo stesso Cuesta ha confermato come alla base dell'assenza di Pellegrino per far spazio ad Elphege non ci siano motivazioni di tipo fisico:

    "Pellegrino ci ha dato tanto e potrà farlo anche oggi quando potrà entrare - ha detto l'allenatore spagnolo - Elphege è stato in un grande momento di forma e pensiamo che le sue caratteristiche ci possano aiutare. Tutti sono pronti a dare il massimo".

  • PERCHÉ BERNABÉ NON GIOCA PARMA-ROMA

    Se Pellegrino è in panchina per scelta tecnica, lo stesso non si può dire di Bernabé: il fantasista spagnolo, infatti, non è stato nemmeno convocato a causa di un infortunio e dunque non è a disposizione di Cuesta.

    Il riacutizzarsi di un problema allo psoas, lo stesso che già lo aveva ostacolato a marzo, lo ha costretto nuovamente a fermarsi in questi ultimi giorni. Per questo motivo lo spagnolo non siederà neppure in panchina contro la Roma.

    Andrà ora compreso se Bernabé potrà rientrare prima della fine della stagione, ovvero nelle ultime due giornate di campionato del Parma.

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