Perché Pellegrino e Bernabé non giocano Parma-Roma: chi è stato convocato e va in panchina e chi no

Parma già salvo, con la testa libera. Ma, allo stesso modo, con la volontà di portare via punti preziosi alla Roma e di complicare i piani dei giallorossi di ottenere uno dei tre pass rimanenti per la Champions League.
La formazione di Carlos Cuesta, però, scenderà in campo alle 18 senza due elementi titolari: a centrocampo mancherà Adrian Bernabé, in attacco non ci sarà Mateo Pellegrino.
Perché Bernabé e Pellegrino non giocano Parma-Roma? La motivazione della doppia assenza nell'undici titolare crociato.