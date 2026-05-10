Perché Pellegrino e Bernabé non giocano Parma-Roma: chi è stato convocato e va in panchina e chi no

La scelta di Cuesta di tenere Pellegrino fuori dall'undici titolare è prettamente tecnica. Il centravanti argentino è stato infatti regolarmente convocato ed è presente in panchina accanto alle altre seconde scelte del Parma.

Pellegrino, del resto, non sta vivendo un gran momento di forma: non va a segno ormai da un paio di mesi, da metà marzo, e nel frattempo ha offerto prestazioni scarsamente convincenti.

Diverso è il discorso per quanto riguarda Elphege, bella sorpresa di questo finale di stagione del Parma: proprio lui ha deciso le gare consecutive contro Udinese e Pisa, blindando matematicamente la salvezza dei ducali.