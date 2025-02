Perché non ci sono coreografie nel derby all'ingresso in campo di Milan e Inter: sono state vietate

AC Milan vs Inter

A differenza di tante altre stracittadine, le curve di Milan e Inter non danno spettacolo al momento dell'ingresso delle due squadre: il motivo.

Luci a San Siro: è tempo di derby, è tempo di Milan-Inter, è tempo di godersi la terza stracittadina stagionale tra le due milanesi dopo le vittorie rossonere nella gara d'andata e nella finale della Supercoppa Italiana.

Come ogni Milan-Inter che si rispetti, l'attenzione va e andrà verso il campo e verso i protagonisti, ma anche verso il contorno. Ovvero verso le tribune e le curve di San Siro. Che, come sempre, saranno piene in ogni ordine di posto o quasi.

Con una novità rispetto ai derby degli scorsi anni e pure rispetto all'andata, vinta 2-1 dal Milan a settembre: la mancanza di un certo elemento spettacolare al momento dell'ingresso in campo delle due squadre.