Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan fansGetty Images
Michael Baldoin

Perché non c'è la coreografia nella curva del Milan per il derby: le motivazioni dei tifosi rossoneri

Nessuna coreografia da parte dei sostenitori rossoneri nel tanto atteso derby della Madonnina contro l’Inter: i motivi della scelta degli ultras del Milan.

Pubblicità

Una delle partite più attese dell’anno in Serie A, la più sentita a Milano per la storica rivalità tra le due tifoserie.

Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in questa stagione, vale anche qualcosa in più: una gara che può dire molto nella corsa allo Scudetto, con i nerazzurri che potrebbero chiudere definitivamente i conti e i rossoneri pronti invece a tentare di riaprirli.

A sorpresa, però, in una sfida tanto attesa la squadra di casa - il Milan - non esporrà alcuna coreografia da parte della propria curva: ecco i motivi della scelta.

  • NESSUNA COREOGRAFIA DELLA CURVA ROSSONERA

    Nessuna gigantografia o striscione ad hoc per il derby: la Curva del Milan ha deciso di non esporre alcuna coreografia durante la sfida contro l’Inter.

    Non si tratta di una novità in termini assoluti, dal momento che nel derby di ritorno della scorsa stagione le coreografie erano state vietate da entrambe le parti a causa dell’inchiesta “Doppia Curva”, finita nel mirino della Digos.

    In questo caso, però, non c’entrano divieti: si tratta di una scelta presa direttamente dai sostenitori rossoneri.

    • Pubblicità

  • I MOTIVI DELLA SCELTA DEGLI ULTRAS DEL MILAN

    Gli ultras del Milan hanno deciso volontariamente di non esibire alcuna coreografia.

    Come riportato da Milan News, i sostenitori rossoneri avevano presentato la propria idea alla società con largo anticipo, ma hanno ricevuto l’approvazione soltanto a metà settimana.

    A causa del poco tempo a disposizione hanno quindi optato per non preparare nulla. Non si tratta però di una forma di protesta: i tifosi sosterranno regolarmente la squadra di Massimiliano Allegri per tutta la durata del match.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA DECISIONE DEI SOSTENITORI DELL'INTER

    Dall’altra parte, invece, i tifosi dell’Inter proporranno regolarmente la loro coreografia.

    Qualcosa di meno elaborato rispetto agli anni scorsi, ma comunque uno striscione accompagnato dallo sventolamento di sciarpe e dal sostegno vocale dei tifosi presenti.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0