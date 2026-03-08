Perché non c'è la coreografia nella curva del Milan per il derby: le motivazioni dei tifosi rossoneri

Una delle partite più attese dell’anno in Serie A, la più sentita a Milano per la storica rivalità tra le due tifoserie.
Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in questa stagione, vale anche qualcosa in più: una gara che può dire molto nella corsa allo Scudetto, con i nerazzurri che potrebbero chiudere definitivamente i conti e i rossoneri pronti invece a tentare di riaprirli.
A sorpresa, però, in una sfida tanto attesa la squadra di casa - il Milan - non esporrà alcuna coreografia da parte della propria curva: ecco i motivi della scelta.