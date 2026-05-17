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Manu Koné Soulé RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Manu Koné e Soulé non giocano il derby Roma-Lazio: chi è convocato e in panchina e chi no

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio
M. Soule
M. Kone

Nella formazione titolare della Roma mancano sia Manu Koné che Matias Soulé: il motivo dell'assenza nel derby del centrocampista francese e del trequartista argentino.

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Manu Koné e Matias Soulé non giocano il derby tra Roma e Lazio, il cui calcio d'inizio è in programma a mezzogiorno. Uno completamente, l'altro dal primo minuto.

La conferma è arrivata dalla comunicazione da parte della Roma della formazione di partenza scelta da Gian Piero Gasperini per la stracittadina. Un undici in cui non è presente né il nome del centrocampista francese, né quello del trequartista argentino.

Perché dunque Koné e Soulé non giocano Roma-Lazio? Il motivo, chi è stato convocato ed è in panchina e chi no.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELLA ROMA

    Questa, intanto, è la formazione titolare della Roma nel derby:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini

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  • PERCHÉ MANU KONÉ NON GIOCA ROMA-LAZIO

    Nel caso di Koné, il motivo è legato a un infortunio: un guaio fisico che l'ex giocatore del Borussia Monchengladbach ha rimediato proprio nell'allenamento di rifinitura, e che ha creato un grattacapo in più a Gasperini.

    La notizia di oggi è che Koné, già a fortissimo rischio per il derby, non va nemmeno in panchina: si è infatti accomodato in tribuna per seguire la partita come uno spettatore qualsiasi e tifare per i compagni.

    Koné, dunque, non potrà dare una mano ai compagni neppure entrando nel corso del secondo tempo. E ora va compreso se la sua stagione sia già finita o se potrà rientrare nell'ultima giornata contro il Verona.

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  • PERCHÉ SOULÉ NON GIOCA ROMA-LAZIO

    Per quanto riguarda Soulé, invece, alla base non c'è alcun tipo di infortunio: si tratta semplicemente di una scelta tecnica da parte di Gasperini, che ha deciso di lasciare l'ex juventino inizialmente in panchina.

    La decisione era nell'aria già alla vigilia, quando Soulé era considerato in ballottaggio con Pisilli per far coppia accanto a Dybala sulla trequarti romanista. Alla fine, come si è visto, a partire dall'inizio è proprio il gioiello uscito dalle giovanili giallorosse.

    Soulé è stato insomma convocato e siede regolarmente in panchina: potrà entrare in campo nel corso della gara, se Gasperini sarà di questo avviso.

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