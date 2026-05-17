Perché Manu Koné e Soulé non giocano il derby Roma-Lazio: chi è convocato e in panchina e chi no

Manu Koné e Matias Soulé non giocano il derby tra Roma e Lazio, il cui calcio d'inizio è in programma a mezzogiorno. Uno completamente, l'altro dal primo minuto.

La conferma è arrivata dalla comunicazione da parte della Roma della formazione di partenza scelta da Gian Piero Gasperini per la stracittadina. Un undici in cui non è presente né il nome del centrocampista francese, né quello del trequartista argentino.

Perché dunque Koné e Soulé non giocano Roma-Lazio? Il motivo, chi è stato convocato ed è in panchina e chi no.