L'andata degli ottavi di Conference League va in scena in campo neutro: perché il Maccabi Haifa non gioca nel suo stadio?

La Fiorentina torna a giocare in Conference League, dopo il turno "di pausa" dovuto alla qualificazione da testa di serie agli ottavi di finale della competizione. I viola al sorteggio hanno pescato il Maccabi Haifa, che ha eliminato agli spareggi, ovvero ai sedicesimi, il Gent. Ma Maccabi Haifa-Fiorentina si gioca in campo neutro e non in Israele: perché? L'articolo prosegue qui sotto