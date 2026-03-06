Perché Lobotka non gioca Napoli-Torino: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Le condizioni del centrocampista azzurro

Si apre al Diego Armando Maradona con Napoli-Torino, il quadro delle sfide valide per il ventottesimo turno del campionato di Serie A.
Una sfida che ovviamente mette in palio punti molto importanti per due squadre che hanno obiettivi diversi. La compagine partenopea infatti, andrà a caccia di quei punti che possano consolidare la sua posizione nelle zone che valgono un accesso alla prossima Champions League, mentre quella granata è chiamata ad allontanarsi definitivamente dalle rivali attualmente in lotta per non retrocedere.
Come ormai consuetudine in questa stagione, il Napoli si presenta all’appuntamento con una formazione rimaneggiata. Nell’undici schierato da Antonio Conte, non figura, tra gli altri nemmeno Stanislav Lobotka.
Perché il regista azzurro non gioca Napoli-Torino? Va in panchina oppure è infortunato? Le ultime sulle sue condizioni.