Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Perché Lobotka non gioca Napoli-Torino: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Le condizioni del centrocampista azzurro

Stanislav Lobotka non sarà tra i protagonisti di Napoli-Torino: le condizioni del centrocampista e quando potrebbe rientrare.

Si apre al Diego Armando Maradona con Napoli-Torino, il quadro delle sfide valide per il ventottesimo turno del campionato di Serie A.

Una sfida che ovviamente mette in palio punti molto importanti per due squadre che hanno obiettivi diversi. La compagine partenopea infatti, andrà a caccia di quei punti che possano consolidare la sua posizione nelle zone che valgono un accesso alla prossima Champions League, mentre quella granata è chiamata ad allontanarsi definitivamente dalle rivali attualmente in lotta per non retrocedere.

Come ormai consuetudine in questa stagione, il Napoli si presenta all’appuntamento con una formazione rimaneggiata. Nell’undici schierato da Antonio Conte, non figura, tra gli altri nemmeno Stanislav Lobotka.

Perché il regista azzurro non gioca Napoli-Torino? Va in panchina oppure è infortunato? Le ultime sulle sue condizioni.

  • PERCHÈ LOBOTKA NON GIOCA NAPOLI-TORINO

    Stanislav Lobotka è alle prese con un problema muscolare. 

    Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo in anticipo contro il Verona, dopo aver avvertito un fastidio che poi si è rivelato essere un sovraccarico muscolare.

  • LOBOTKA VA IN PANCHINA CONTRO IL TORINO?

    Il nome di Lobotka non figura nella distinta presentata dal Napoli prima della sfida con il Torino.

    Il regista slovacco dunque, non andrà nemmeno in panchina e non sarà della partita.

    Conte non potrà contare sul contributo di uno dei suoi uomini migliori nemmeno a gara in corso.

  • QUANDO TORNA LOBOTKA

    Quello riportato da Lobotka non è comunque un infortunio di grave entità ed il suo stop non dovrebbe essere lungo.

    Secondo quanto trapelato in questi giorni, la speranza potrebbe essere quella di riaverlo a disposizione per Napoli-Lecce, sfida valida per il ventinovesimo turno di Serie A che si giocherà il prossimo 14 marzo.

  • CHI SOSTITUISCE LOBOTKA

    Contro il Torino, Antonio Conte ha deciso di schierare il suo Napoli con l’ormai consueto 3-4-2-1, nel quale sono Elmas e Gilmour a comporre il duo di mediana.

    A prendere il posto di Lobotka in cabina di regia è dunque il centrocampista scozzese.

    La formazione ufficiale del Napoli contro il Torino:

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

0