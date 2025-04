Perché Lewandowski non gioca Barcellona-Real Madrid: i tempi di recupero dall'infortunio e gli aggiornamenti verso l'Inter

Il centravanti polacco si è fatto male e non può giocare la finale della Coppa del Re: sarà in campo nella doppia sfida contro l'Inter?

Giocare un Clasico senza uno dei propri migliori giocatori non è mai un punto a favore. Se il giocatore in questione è Robert Lewandowski, poi, i problemi per il Barcellona in vista della finale contro il Real Madrid aumentano a dismisura.

Il centravanti polacco non sarà in campo a Siviglia, in occasione della sfida da mille una notte che assegnerà la Coppa del Re: il Barcellona vuole il bis dopo la Supercoppa di Spagna, il Real Madrid la rivincita del 2-5 di gennaio.

Ma perché Lewandowski non giocherà Barcellona-Real Madrid? Ci sarà nella doppia semifinale contro l'Inter? Il quadro sulle sue condizioni.