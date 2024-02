Perché la Lazio può credere nell'impresa contro il Bayern Monaco

Il fattore Olimpico e i risultati in Champions e in campionato, l'imprevidibilità della Champions e il momento del Bayern: Lazio, se non ora, quando?

“È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa a pezzi una canzone”.

Nella notte di San Valentino, la Lazio di Maurizio Sarri spera di fare l’impresa e scrivere la storia davanti ad oltre 60 mila spettatori che saranno presenti sugli spalti dell’Olimpico.

Impresa e miracolo, sportivamente parlando. Il momento di crisi attraversato dal Bayern Monaco di Tuchel, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen nello scontro diretto per il vertice in Bundesliga, non deve generare grandi illusioni.

La Champions League resta l’habitat naturale della formazione bavarese: basti pensare che negli ultimi dodici anni, il Bayern ha fallito una sola volta l’ingresso ai quarti, nella stagione 2018/19.

Questa sera all’Olimpico servirà una Lazio perfetta, con un giusto mix di entusiasmo, concentrazione e coesione, per provare a portare a casa un risultato positivo e lasciare il discorso aperto in vista del ritorno in programma il 5 marzo all’Allianz Arena di Monaco.

Ma cosa deve fare la squadra di Sarri per regalarsi e regalare ai propri tifosi una “sera dei miracoli” contro il Bayern Monaco?