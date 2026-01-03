Perché la Juventus pensa al ritorno di Chiesa: duttilità offensiva e voglia di dare un finale diverso alla storia in bianconero

La voglia di scrivere un altro finale per la storia d'amore con la Juventus è tanta: l'addio burrascoso di un anno e mezzo fa non è degno dell'intensità di un quadriennio fatto sì di alti e bassi, ma comunque degno di nota per la crescita professionale.

Allora fu il duo Thiago Motta-Cristiano Giuntoli a decretare la partenza di Chiesa, considerato un esubero da salutare a cuor leggero e alla stregua di altri esclusi eccellenti come Arthur: ora che il tecnico e il dirigente rappresentano il passato, le porte per un ritorno a Torino sono più che mai aperte.