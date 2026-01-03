Perché la Juventus pensa al ritorno di Chiesa: duttilità offensiva e voglia di dare un finale diverso alla storia in bianconero

L'estate del 2024 ha rappresentato il punto più basso della carriera, una macchia che, ancora oggi, non può essere cancellata così facilmente: Federico Chiesa ricorda bene l'aspetto surreale di quel periodo, trascorso da separato in casa alla Juventus prima dell'inevitabile divorzio.
A 'liberarlo' dalla gabbia bianconera ci pensò il Liverpool, dove però il figlio d'arte non ha inciso: in particolare durante la prima stagione, vissuta più tra panchina e infermeria che sul rettangolo verde.
Un anno e mezzo dopo, il nome di Chiesa è tornato in auge per quanto riguarda la Juventus: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il classe 1997 potrebbe diventare la più classica delle opportunità di mercato per 'Madama'.