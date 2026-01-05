Federico Chiesa torna alla Juventus? Il contatto c'è stato, ora la decisione del giocatore

La Juventus ha contattato Federico Chiesa per mostrare il suo interesse. Lo riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che evidenzia come la società bianconera sia realmente interessata a riportare a Torino il suo vecchio giocatore dopo gli anni passati in Premier League.
Chiesa non è mai riuscito a diventare un titolare al Liverpool, venendo inserito in campo solamente per scampoli di partite, con alcune ridottissime occasioni da titolare. Per questo la Juventus conta di riaverlo nelle prossime settimane, così da avere un'arma in più a disposizione di Spalletti per il proseguo della stagione.
Un primo contatto c'è stato, ma ora tocca al giocatore e al club inglese: qualora entrambe le parti dovessero aprire alla cessione, allora potrebbe realmente avvenire un ritorno di cui si parla ad ogni sessione di mercato. Mai come ora, però, sembra possibile rivedere Federico Chiesa alla Juventus, stavolta con Luciano Spalletti come suo allenatore.