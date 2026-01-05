Federico Chiesa torna alla Juventus? Il contatto c'è stato, ora la decisione del giocatore

Federico Chiesa e Luciano Spalletti non si sono incontrati nei club, ma bensì durante il periodo da ct dell'attuale tecnico della Juventus.

Spalletti ha avuto modo di conoscere Chiesa nel 2023 e nel 2024, fino a quando il giocatore del Liverpool non è più entrato nel giro della rappresentativa italiana causa infortuni e scelte tecniche.

Chiesa è stato convocato da Spalletti nel difficile Europeo 2024, con nove partite totali giocate dall'ex Juventus sotto il mister toscano.