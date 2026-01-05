Pubblicità
Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Francesco Schirru

Federico Chiesa torna alla Juventus? Il contatto c'è stato, ora la decisione del giocatore

Chiesa gioca poco al Liverpool, la Juventus vorrebbe riaverlo in squadra nelle prossime settimane: dopo la mossa bianconera, la risposta del club inglese e del calciatore italiano.

La Juventus ha contattato Federico Chiesa per mostrare il suo interesse. Lo riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che evidenzia come la società bianconera sia realmente interessata a riportare a Torino il suo vecchio giocatore dopo gli anni passati in Premier League.

Chiesa non è mai riuscito a diventare un titolare al Liverpool, venendo inserito in campo solamente per scampoli di partite, con alcune ridottissime occasioni da titolare. Per questo la Juventus conta di riaverlo nelle prossime settimane, così da avere un'arma in più a disposizione di Spalletti per il proseguo della stagione.

Un primo contatto c'è stato, ma ora tocca al giocatore e al club inglese: qualora entrambe le parti dovessero aprire alla cessione, allora potrebbe realmente avvenire un ritorno di cui si parla ad ogni sessione di mercato. Mai come ora, però, sembra possibile rivedere Federico Chiesa alla Juventus, stavolta con Luciano Spalletti come suo allenatore.

  • SPALLETTI E CHIESA

    Federico Chiesa e Luciano Spalletti non si sono incontrati nei club, ma bensì durante il periodo da ct dell'attuale tecnico della Juventus.

    Spalletti ha avuto modo di conoscere Chiesa nel 2023 e nel 2024, fino a quando il giocatore del Liverpool non è più entrato nel giro della rappresentativa italiana causa infortuni e scelte tecniche.

    Chiesa è stato convocato da Spalletti nel difficile Europeo 2024, con nove partite totali giocate dall'ex Juventus sotto il mister toscano.

  • LA FORMULA PER CHIESA

    In che modo potrebbe tornare alla Juventus? 

    Il nodo è la formula, considerando come i bianconeri vorrebbero puntare su Chiesa in prestito, magari con diritto di riscatto. Più difficile però che Madama spinga per l'obbligo o ancor meno per un acquisto definitivo nell'attuale calciomercato di gennaio.

    Più che alla cessione in sè, il Liverpool dovrà aprire proprio al tipo di formula che vorrebbe la Juventus. Lo stesso discorso può essere applicato anche alle altre pretendenti, con Napoli e Roma che osservano la situazione per provare ad inserirsi.

  • LA STAGIONE DI CHIESA

    Due goal e tre assist in venti partite, fin qui, per Federico Chiesa. 

    Praticamente mai titolare, ma in campo solamente nel finale, l'ex Fiorentina difficilmente troverà maggior spazio nel corso della stagione, il tutto nonostante le varie competizioni a cui prende parte il Liverpool.

    Per il Liverpool è un giocatore di seconda fascia, basti pensare che le uniche due partite interamente giocate sono state quelle di League Cup contro Southampton e Crystal Palace, quest'ultima che ha portato all'eliminazione del club dal torneo.

