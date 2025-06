Perché la Juventus ha deciso di rinnovare Tudor: continuità, credibilità e risultati

Tudor non è stato solo confermato dalla Juventus ma firmerà il rinnovo di contratto: i motivi che hanno spinto il club a questa scelta.

Niente Antonio Conte, che ha deciso di rimanere al Napoli e niente Gian Piero Gasperini, che ha mantenuto la parola data alla Roma. Ed ecco allora che la Juventus alla fine ha deciso di proseguire con Igor Tudor.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Damien Comolli, nuovo direttore generale del club, il quale in conferenza ha confermato il tecnico croato anche dopo il Mondiale per Club, per la stagione 2025/2026.

Ma c'è di più perché la Juventus ha anche deciso di rinnovare il contratto di Tudor, che firmerà già nelle prossime ore, prima della partenza per gli Stati Uniti, programmata sabato mattina, il prolungamento con i bianconeri.

Ma cosa ha spinto il club bianconero a prendere questa strada? Ci sono diversi motivi che riguardano il campo ma non solo.