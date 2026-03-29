Perché la doppietta di David col Canada non è sufficiente: per ridargli la Juventus servirà ben altro

Toh, si è svegliato Jonathan David. Ed è un evento da sottolineare, il che è paradossale considerando come si sia parlando e scrivendo di un attaccante, e come il mestiere di un attaccante sia soprattutto questo: segnare.

David lo ha fatto due volte sabato sera, entrambe su calcio di rigore: è stato lui a evitare al Canada la sconfitta nell'amichevole contro l'Islanda, andata all'intervallo avanti di due reti e poi rimontata fino al 2-2 finale.

Solo che ancora non basta. Non può bastare per parlare di risveglio completo, non può bastare per far ridecollare la sua esperienza a Torino, fin qui decisamente più negativa che positiva. E non può bastare per diversi motivi.