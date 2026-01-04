Pubblicità
Leonardo Gualano

Perché Kean non gioca Fiorentina-Cremonese: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Moise Kean non scenderà in campo dal 1’ contro in Fiorentina-Cremonese: i motivi della scelta di Paolo Vanoli.

Ennesimo bivio stagionale per la Fiorentina. La compagine gigliata, affronta nella sua prima partita del 2026 la Cremonese in casa, sapendo di non avere a disposizione margini di errore.

I viola infatti si presentano all’appuntamento da ultima forza del campionato e con la necessità di mettere in cascina quei punti che possano rendere un po’ meno in discesa la strada che porta ad una salvezza che di settimana in settimana si è fatta sempre più complicata.

Una partita che, nonostante l’elevatissimo peso specifico, non vedrà Moise Kean scendere in campo dal 1’. 

Perché l’attaccante viola non risulta nell’undici titolare scelto da Vanoli? Infortunio, squalifica o scelta tecnica?

  • PERCHÈ KEAN NON GIOCA FIORENTINA-CREMONESE?

    La presenza in campo dal 1’ di Moise Kean è stato uno dei grandi dubbi che ha accompagnato la marcia di avvicinamento alla sfida della Fiorentina.

    L’attaccante gigliato ha saltato diversi allenamenti nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto dal suo club il permesso di liberarsi per motivi familiari.

    Kean si è unito nuovamente ai suoi compagni solo alla vigilia della partita con la Cremonese per prendere parte alla rifinitura.

  • KEAN IN PANCHINA CONTRO LA CREMONESE?

    Moise Kean sarà comunque a disposizione di Paolo Vanoli per Fiorentina-Cremonese.

    Il nome dell’attaccante risulta regolarmente in distinta e dunque partirà dalla panchina per poi eventualmente essere gettato nella mischia in caso di necessità.

  • CHI SOSTITUISCE KEAN?

    Paolo Vanoli ha deciso di dare fiducia a Roberto Piccoli.

    Sarà dunque l’ex centravanti del Cagliari a guidare l’attacco della Fiorentina, con Kean in panchina e Dzeko in tribuna a causa di un colpo rimediato nel corso dell’ultima seduta di allenamento.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CREMONESE-FIORENTINA

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

