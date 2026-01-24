Perché Kean non è convocato e non gioca Fiorentina-Cagliari: le sue condizioni e quando torna

Nelle ultime settimane ha dato grandi segnali di ripresa che vanno però ora confermati in un match che mette in palio più dei tre punti.
La Fiorentina, nel ventiduesimo turno di campionato, affronterà il Cagliari in quello che è un vero e proprio scontro diretto.
Una sfida, quella che si giocherà all’Artemio Franchi, che potrebbe rappresentare un importante snodo che conduce alla salvezza.
Una gara dunque nella quale non saranno ammessi passi falsi, che però la Fiorentina dovrà giocare senza uno dei suoi uomini più importanti: Moise Kean.