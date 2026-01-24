Pubblicità
Leonardo Gualano

Perché Kean non è convocato e non gioca Fiorentina-Cagliari: le sue condizioni e quando torna

Moise Kean non è stato convocato da Paolo Vanoli per Fiorentina-Cagliari: le condizioni dell’attaccante gigliato.

Nelle ultime settimane ha dato grandi segnali di ripresa che vanno però ora confermati in un match che mette in palio più dei tre punti.

La Fiorentina, nel ventiduesimo turno di campionato, affronterà il Cagliari in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

Una sfida, quella che si giocherà all’Artemio Franchi, che potrebbe rappresentare un importante snodo che conduce alla salvezza.

Una gara dunque nella quale non saranno ammessi passi falsi, che però la Fiorentina dovrà giocare senza uno dei suoi uomini più importanti: Moise Kean.

  • NEMMENO CONVOCATO

    Il nome di Moise Kean non figura nella lista dei convocati stilata da Paolo Vanoli.

    L’attaccante gigliato non sarà dunque della partita e non si accomoderà nemmeno in panchina per dare il suo contributo a gara in corso.

  • LE CONDIZIONI DI MOISE KEAN

    A fermare Kean è stato un problema alla caviglia, con il quale è costretto a fare i conti ormai da settimane.

    L’attaccante gigliato ci convive ormai da inizio dicembre ed è per questo motivo che negli ultimi turni di campionato ha visto pochissimo il campo.

    Nelle ultime settimane Kean ha lavorato soprattutto a parte, proprio nel tentativo di mettersi alle spalle l’infortunio alla caviglia.

  • LA SECONDA GARA SALTATA CONSECUTIVAMENTE

    Moise Kean, da inizio 2026, ha giocato una sola partita da titolare: quella pareggiata 1-1 contro il Milan lo scorso 11 gennaio.

    In precedenza aveva disputato solo gli ultimi 5’ della gara con la Cremonese (risultando decisivo in pieno recupero) e circa mezz’ora del secondo tempo di quella dell’Olimpico contro la Lazio.

    Per Kean quella con il Cagliari sarà la seconda partita saltata consecutivamente, visto che non era stato convocato nemmeno per Bologna-Fiorentina dello scorso 18 gennaio.

  • CHI SOSTITUISCE KEAN NELL’ATTACCO VIOLA

    A prendere il posto di Kean nel cuore dell’attacco viola sarà ancora una volta Roberto Piccoli.

    Il centravanti, che vivrà una gara da grande ex, ha giocato da titolare tre delle ultime quattro sfide di campionato, tornando al gol proprio nell’ultima uscita sul campo del Bologna.

