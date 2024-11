Perché Griezmann non gioca Italia-Francia: infortunio, scelta tecnica, squalifica o ha lasciato la Nazionale?

Deschamps non può contare sul giocatore dell'Atletico nella sfida di San Siro, decisiva per il primo posto in Nations League: il motivo.

Italia-Francia non è più decisiva per il passaggio del turno in Nations League, già matematicamente ottenuto da entrambe con un turno d'anticipo: lo è per la conquista del primo posto finale.

L'Italia può permettersi anche di pareggiare o di perdere con un goal di scarto, mentre la Francia dovrà espugnare il Meazza di Milano con almeno due reti di scarto per sopravanzare gli azzurri a parità di punti. L'obiettivo dei Blues, inoltre, sarà anche quello di vendicare l'1-3 inflitto loro dagli azzurri nella gara d'andata, disputata a Parigi a inizio settembre.

Didier Deschamps, però, dovrà farlo con una squadra indebolita rispetto al recente passato. Perché non solo non avrà a disposizione Kylian Mbappé: a San Siro non ci sarà neppure Antoine Griezmann.